Убийца духа Рождества: новый ролик Amazon заставил детей верить в то, что Санта-Клауса не существует

«Спасибо Amazon за эту рекламу, – написал один из интернет-пользователей. – Мой трехлетний ребенок теперь задает вопросы о том, что это за мужчина и почему он прячется с подарками».

После негативных отзывов в компании Amazon объяснили, что не хотели навредить духу Рождества, а сама реклама не была направлена на то, чтобы дети меньше верили в Санта-Клауса.

Также в сети нашлись противники Санты, считающие, что дети должны знать, кому они обязаны подаркам.

«Я думаю, реклама проспонсирована Мировой ассоциацией отцов, потому что ты весь год рвешь задницу, чтобы подарить ребенку айфон на Новый год, а он потом восхваляет деда в красном трико», – сообщил несогласный с большинством родителей комментатор.