Убийца духа Рождества: новый ролик Amazon заставил детей верить в то, что Санта-Клауса не существует

Рождественский рекламный ролик, который выпустило британское подразделение Amazon несколько дней назад, обвинили в разрушении духа Рождества. По сюжету, отец приносит домой рождественские подарки и прячет их от детей, чтобы самому положить под елку. По мнению многих родителей, высказавшихся о рекламе в соцсетях, видео разрушает детскую веру в Санта-Клауса.
«Спасибо Amazon за эту рекламу, – написал один из интернет-пользователей. – Мой трехлетний ребенок теперь задает вопросы о том, что это за мужчина и почему он прячется с подарками».
После негативных отзывов в компании Amazon объяснили, что не хотели навредить духу Рождества, а сама реклама не была направлена на то, чтобы дети меньше верили в Санта-Клауса.
Также в сети нашлись противники Санты, считающие, что дети должны знать, кому они обязаны подаркам.
«Я думаю, реклама проспонсирована Мировой ассоциацией отцов, потому что ты весь год рвешь задницу, чтобы подарить ребенку айфон на Новый год, а он потом восхваляет деда в красном трико», – сообщил несогласный с большинством родителей комментатор.