ТЕЛЕКРИТИКА

У журнала «Корреспондент» появился новый редактор

Дуся

Журнал «Корреспондент» (печатная версия) обзавелся новым редактором – им стал главред издания «dengi.ua» Александр Крамаренко. Об этом Александр сообщил на своей странице в Facebook.

Крамаренко пишет, что для него это испытание, а также показал обложку нового выпуска, над которым работал. Кроме того, новоиспеченный редактор призвал читателей отправлять мнения по поводу номера ему в личку, даже если они негативные.

«И да, если у вас есть предложения в духе «это полный п%%%ец, срочно надо написать, пока не рухнуло/взлетело/расцвело/загнулось все» – велкам в личку, – пишет Александр. –  Мы исследуем/ищем/пишем для вас».

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