У Вишнякова и Сахневич появились взаимные чувства

Исполнить такой танец без настоящих чувств было бы невозможно. И догадки зрителей подтверждают сами звездные участники шоу.

“Юлия волшебная, шикарная. Что-то начало между нами происходить. Я очень боюсь идти дальше”, - поделился Вишняков с прессой.

“Чувства, которые возникают между нами, могут помешать нашему участию в шоу”, - призналась Сахневич.

Выльются ли чувства Вишнякова и Сахневич в настоящие отношения покажет время.

Ранее Юлия Сахневич была замужем за певцом Аркадием Войтюком. Павел был женат на актрисе Светлане Брюхановой, с которой они снимались в фильме “Возвращение Мухтара”.