У Вишнякова и Сахневич появились взаимные чувства

Вчера, 16 сентября, в четвертом эфире шоу “Танці з зірками” актер Павел Вишняков и его партнерша Юлия Сахневич исполнили страстную румбу. По признанию пары, между ними уже давно пробежала искра, которая может перерасти в нечто большее.
Горячий танец пары, поставленный по знаменитой сцене фильма “Девять с половиной недель”, судьи оценили в 28 баллов. Максимальные 10 баллов поставила самый строгий член жюри Екатерина Кухар, а это, знаете ли, дорого стоит.
Исполнить такой танец без настоящих чувств было бы невозможно. И догадки зрителей подтверждают сами звездные участники шоу.
“Юлия волшебная, шикарная. Что-то начало между нами происходить. Я очень боюсь идти дальше”, - поделился Вишняков с прессой.
“Чувства, которые возникают между нами, могут помешать нашему участию в шоу”, - призналась Сахневич.
Выльются ли чувства Вишнякова и Сахневич в настоящие отношения покажет время.
Ранее Юлия Сахневич была замужем за певцом Аркадием Войтюком. Павел был женат на актрисе Светлане Брюхановой, с которой они снимались в фильме “Возвращение Мухтара”.