ТЕЛЕКРИТИКА

У Вишнякова и Сахневич появились взаимные чувства

Дуся

Вчера, 16 сентября, в четвертом эфире шоу “Танці з зірками” актер Павел Вишняков и его партнерша Юлия Сахневич исполнили страстную румбу. По признанию пары, между ними уже давно пробежала искра, которая может перерасти в нечто большее.


Горячий танец пары, поставленный по знаменитой сцене фильма “Девять с половиной недель”, судьи оценили в 28 баллов. Максимальные 10 баллов поставила самый строгий член жюри Екатерина Кухар, а это, знаете ли, дорого стоит.

Исполнить такой танец без настоящих чувств было бы невозможно. И догадки зрителей подтверждают сами звездные участники шоу. 

“Юлия волшебная, шикарная. Что-то начало между нами происходить. Я очень боюсь идти дальше”, - поделился Вишняков с прессой.

“Чувства, которые возникают между нами, могут помешать нашему участию в шоу”, - призналась Сахневич.

Выльются ли чувства Вишнякова и Сахневич в настоящие отношения покажет время. 

Ранее Юлия Сахневич была замужем за певцом Аркадием Войтюком. Павел был женат на актрисе Светлане Брюхановой, с которой они снимались в фильме “Возвращение Мухтара”.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

От ненависти к сексу: как создается проект «Танці з зірками»

Дуся

Все слишком серьезно: судья «Танців з зірками» попыталась оправдаться за низкие оценки

Популярное на Телекритике



Дуся

От ненависти к сексу: как создается проект «Танці з зірками»

Культура

6 авторских фильмов, которые выйдут в прокат до конца года

Бизнес

Отключение «аналога» в обход закона: нарушения, проблемы и последствия

Культура

5 лучших комедийных сериалов лета