У ведущей программы «Абзац!» дотла сгорела квартира

«Этой ночью дотла сгорело все: вещи, ценности, документы, – пишет Костя. – Папе удалось выбраться через входную дверь. Мама Вероники два часа промучилась, загнанная на балкон с собакой, которая пыталась выброситься в окно, пока пожарные прорывались через горящую квартиру. Слава Богу, все живы и здоровы. Отделались легкими ожогами и ссадинами. Но им экстренно нужна помощь. Очень просим – с миру по нитке, хотя бы понемногу, помогите приобрести хотя бы жизненно необходимое».

В посте Костя указал реквизиты, на которые можно выслать материальную помощь.

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