У телеведущего Анатолия Анатолича обокрали автомобиль

Неприятнейший инцидент произошел с ведущим программы «Сніданок з 1+1» Антолием Анатоличем . На своей страничке в соцсети ведущий сообщил, что 14 марта с его автомобиля сняли зеркало. Пропажа Анатоличу обошлась в 8 000 гривен. Также он сообщил, что жертвой воров стал и его друг – у него украли одну фару.

«Вчера у меня украли зеркало, – пишет Анатолич. – Ну как зеркало – зеркальце, Карл! С подогревом, затемнением и сигналом «мертвых зон», стоит оно больше 300€ (примерно 8 000 гривен), но это детали как в прямом, так и в переносном. А вот прислал знакомый – ночью украли фару. Одну! Видимо, человек собирает странный автомобиль с фарой от кайена и зеркалом от мерса. А если серьезно, то я помню, как снимали дворники на ночь на Оболони, чтобы не увели. И вот опять».