У телеканала ТЕТ новый PR-директор

До прихода в «1+1 Media» Руслан работал директором КП «Павлоградская телерадиокомпания» и, судя по информации в СМИ, «за время его работы на ПТРК изменилось практически все – от логотипа до формата вещания. Местное телевидение стало современным и интересным для горожан». Но главное – за последние полтора года прирост аудитории канала вырос на 1 200 процентов.

Нам остается только пожелать удачи Руслану на новом месте работы!

Фото: facebook.com