У Селены Гомес тяжелая депрессия

Кто бы что ни говорил, а Джастин Бибер – первая большая любовь Селены Гомес, поэтому новость о его помолвке певица не может воспринимать так спокойно, как об этом пишут западные СМИ. И если раньше говорили, что Селена уже свыклась с мыслью о свадьбе бывшего возлюбленного и вовсю занимается саморазвитием, то сейчас становится понятно, что это не совсем так.

Друзья Гомес говорят, что зачастую она ведет себя очень спокойно, если кто-то из них затрагивает тему свадьбы Бибера и Хейли Болдуин. Вероятно, девушка окончательно смирилась с тем, что у их романа не будет второго шанса. Но иногда Селена места себе не находит из-за мыслей о будущей семейной жизни своего бывшего.

«Насчет свадьбы Джастина у Селены смешанные чувства, – рассказывает подруга певицы. – В какие-то дни она думает о том, что закрыла главу, связанную с ним, и живет счастливо, а в другие переживает, что ничего не может сделать».

Близкие друзья Гомес решили взять дело в свои руки и найти ей парня. Только вот девушке это не нужно – она попросту боится строить новые отношения. Недавно ей приписывали роман с Калебом Стивенсом, но эти слухи не подтвердились.

«Селена – большой романтик, все ее мысли всегда о любви, – сообщает инсайдер. – Но сейчас предложения, которые касаются отношений, и те проблемы, которые они могут принести, пугают ее».

Напомним, Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин 7 июля на Багамах, а недавно пара отправилась на родину певца – в Канаду. Некоторые СМИ предположили, что Джастин отвез невесту, чтобы познакомить с родителями.