У Селена Гомес тяжелая депрессия

Кто бы что ни говорил, Джастин - первая большая любовь Селены, поэтому новость о его помолвке она не может воспринимать так спокойно, как об этом пишут западные СМИ. И если раньше говорили, что она уже свыклась с мыслью о свадьбе бывшего и во всю занимается саморазвитием, то сейчас становится понятно, что это не совсем так.

Друзья Гомес говорят, что зачастую она ведет себя очень спокойно, если кто-то из них затрагивает тему свадьбы Бибера и Болдуин. Вероятно, девушка окончательно смирилась, что у их романа не будет "второй жизни". Но иногда Селена места себе не находит из-за мыслей о будущей семейной жизни своего бывшего.

"Насчет свадьбы Джастина у Селены смешанные чувства. В какие-то дни она думает о том, что закрыла главу, связанную с ним, и живет счастливо, а в другие - переживает, что ничего не может сделать", - рассказала подруга Гомес.

Друзья Селены решили взять дело в свои руки и найти Гомес парня.Только вот Селене это не нужно. Девушка попросту боится строить новые отношения. Недавно ей приписывали роман с Калебом Стивенсом, но он не подтвердился.

"Селена - большой романтик, все ее мысли всегда о любви. Но сейчас предложения, которые касаются отношений, и те проблемы, которые они могут принести, пугают ее", - сообщает инсайдер.

Напомним, Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин 7 июля на Багамах, а недавно пара отправилась на родину певца - Канаду. Некоторые СМИ предположили, что Джастин отвез невесту на знакомство к родителям.