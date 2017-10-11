ТЕЛЕКРИТИКА

У Романа Скрыпина сломалась рука

Дуся
Журналист Роман Скрыпин заявил, что после конфликта на борту самолета авиакомпании Wizz Air полицейский в Жулянах сломал ему руку. Напомню, после того как украинский журналист обматерил стюардессу самолета «Гамбург – Киев» из-за того, что она не желала разговаривать на украинском языке, полицейский, по словам зачинщика конфликта, совершил членовредительство.
Дуся

Роман Скрыпин унизил стюардессу в самолете Wizz Air

Об этом Скрыпин заявил на своей странице в Facebook.

«Смех смехом, – пишет Скрыпин.  – Галя Галей. Но это огромный привет Сергею Стецюренко, менту из Жулян. Да, все-таки перелом. Не просто причинение повреждений средней тяжести, а перелом. Арсен Аваков, это засвидетельствовано не просто фоточкой, а рентгеном и МРТ. И выводами врачей». Роман также опубликовал фотографию с перевязанной рукой.

В комментариях к посту пользователи в основном поддержали журналиста, пожелав ему скорейшего выздоровления. Хотя нашлись и такие, кто отнесся к сообщению Скрыпина с некой долей скепсиса.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

А глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, демонстрируя реформу МВД в работе, решил взять дело под личный контроль, правда, пока только в «личке».

Фото: facebook.com

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