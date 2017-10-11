У Романа Скрыпина сломалась рука

«Смех смехом, – пишет Скрыпин. – Галя Галей. Но это огромный привет Сергею Стецюренко, менту из Жулян. Да, все-таки перелом. Не просто причинение повреждений средней тяжести, а перелом. Арсен Аваков, это засвидетельствовано не просто фоточкой, а рентгеном и МРТ. И выводами врачей». Роман также опубликовал фотографию с перевязанной рукой.

В комментариях к посту пользователи в основном поддержали журналиста, пожелав ему скорейшего выздоровления. Хотя нашлись и такие, кто отнесся к сообщению Скрыпина с некой долей скепсиса.