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У продюсера студии «Мамахохотала» родился сын
Дуся
2 часа назад
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Друзья, прекрасная новость! У продюсера студии «Мамахохотала»
Григория Шевченко
и его супруги
Виктории Руденко
родился сын!
Фото: facebook.com/Mamahohotala
От всей души поздравляем новоиспеченных родителей!
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