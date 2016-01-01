ТЕЛЕКРИТИКА

У продюсера студии «Мамахохотала» родился сын

Дуся
Друзья, прекрасная новость! У продюсера студии «Мамахохотала» Григория Шевченко и его супруги Виктории Руденко родился сын!

Фото: facebook.com/Mamahohotala

От всей души поздравляем новоиспеченных родителей!


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