У «Киевской перепички» появился аккаунт в Instagram

«Киевская перепичка» – первый украинский фастфуд, который сохранился еще с советских времен и является одним из кулинарных брендов столицы. По своей сути это сосиска в тесте, обжаренная во фритюре. Теперь у заведения появился аккаунт в Instagram c названием perepichka_1981, описание которого гласит: «Украинский хот-дог, придуманный еще тогда, когда не знали о хот-догах. Since 1981 in Kiev».
Пока неизвестно, кто автор и знает ли само заведение о том, что у него появился аккаунт, но создатели соцстраницы решили пойти путем провокации, публикуя фотографии голых девиц, которые держат сосиску в тесте.
Стоит отметить хорошее качество снимков, вот только с креативом беда. Пользователи тут же вспомнили нашумевший аккаунт питерской «Пышечной», который авторы «Киевской перепички» почти полностью скопировали. «Пышечная» стала популярной благодаря необычной рекламе питерских пончиков и пышек.
Судя по всему, создатели аккаунта «Киевской перепички» решили особо не утруждаться и пойти по пути наименьшего сопротивления, ведь даже название аккаунта скопирован у «Пышечной». Пользователи отнеслись к этой новости не очень благосклонно, отметив, что потуги авторов украинского аккаунта смотрятся жалко и являются калькой российского варианта.
Аккаунт в Instagram питерской «Пышечной» является собственностью российского рекламного агентства, который они завели без ведома собственников фастфуда. Спустя некоторое время владельцы «Пышечной» открестились от страницы, заявив, что не нуждаются в такой вызывающей рекламе.