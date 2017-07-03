У «Киевской перепички» появился аккаунт в Instagram

Судя по всему, создатели аккаунта «Киевской перепички» решили особо не утруждаться и пойти по пути наименьшего сопротивления, ведь даже название аккаунта скопирован у «Пышечной». Пользователи отнеслись к этой новости не очень благосклонно, отметив, что потуги авторов украинского аккаунта смотрятся жалко и являются калькой российского варианта.

Аккаунт в Instagram питерской «Пышечной» является собственностью российского рекламного агентства, который они завели без ведома собственников фастфуда. Спустя некоторое время владельцы «Пышечной» открестились от страницы, заявив, что не нуждаются в такой вызывающей рекламе.