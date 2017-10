У «Киевской перепички» появился аккаунт в Instagram

«Киевская перепичка» – первый украинский фастфуд, который сохранился еще с советских времен и является одним из кулинарных брендов столицы. По своей сути это сосиска в тесте, обжаренная во фритюре. Теперь у заведения появился аккаунт в Instagram c названием perepichka_1981, описание которого гласит: «Украинский хот-дог, придуманный еще тогда, когда не знали о хот-догах. Since 1981 in Kiev».