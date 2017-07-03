ТЕЛЕКРИТИКА

У «Киевской перепички» появился аккаунт в Instagram

Дуся
«Киевская перепичка» – первый украинский фастфуд, который сохранился еще с советских времен и является одним из кулинарных брендов столицы. По своей сути это сосиска в тесте, обжаренная во фритюре. Теперь у заведения появился аккаунт в Instagram c названием perepichka_1981, описание которого гласит: «Украинский хот-дог, придуманный еще тогда, когда не знали о хот-догах. Since 1981 in Kiev».

Обхвати обеими руками. Резко и сильно сожми посередине. Пусть покажется сосиска, пусть брызнет жир в лицо. Пусть завидуют фитоняшки. Каждая в мечтах хочет так же. #перепичка - это мммм... #perepichalove

Публикация от Perepichka 1981 (@perepichka_1981)

Пока неизвестно, кто автор и знает ли само заведение о том, что у него появился аккаунт, но  создатели соцстраницы решили пойти путем провокации, публикуя фотографии голых девиц, которые держат сосиску в тесте.

Сорвать зубами всё, что отделяет тебя от неё. Ворваться, проникнуть внутрь. Ведь ты так давно мечтаешь о ней. О, незабываем твой вкус, #перепичка Запретная ты моя сосися. #perepichalove

Публикация от Perepichka 1981 (@perepichka_1981)

Стоит отметить хорошее качество снимков, вот только с креативом беда. Пользователи тут же вспомнили нашумевший аккаунт питерской «Пышечной», который авторы «Киевской перепички» почти полностью скопировали. «Пышечная» стала популярной благодаря необычной рекламе питерских пончиков и пышек.

Когда Пётр был маленьким, он ходил в Пышечную со своей бабушкой. Теперь он ходит сюда со своей госпожой. #1958 #ПышОтсюда #ОдинГородОднаПышечная #Пышечная1958 #Тяжелыйпышечныйлюкс

Публикация от Пышечная 1958 (@pyshechnaya1958)

Судя по всему, создатели аккаунта «Киевской перепички» решили особо не утруждаться и пойти по пути наименьшего сопротивления, ведь даже название аккаунта скопирован у «Пышечной». Пользователи отнеслись к этой новости не очень благосклонно, отметив, что потуги авторов украинского аккаунта смотрятся жалко и являются калькой российского варианта.

Аккаунт в Instagram питерской «Пышечной» является собственностью российского рекламного агентства, который они завели без ведома собственников фастфуда. Спустя некоторое время владельцы «Пышечной» открестились от страницы, заявив, что не нуждаются в такой вызывающей рекламе.

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