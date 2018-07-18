У Илона Маска проблемы со здоровьем из-за постоянной загруженности

При этом Илон Маск не брал отпуск с 2001 года. Глава Tesla заявил, что усталость «не очень здорово» повлияла на его здоровье, а некоторые его друзья были обеспокоены его состоянием.

«Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу, – рассказал Илон. – Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями».

Последний год стал невыносимым для предпринимателя.

«Прошедший год стал самым трудным и болезненным за всю мою карьеру», – говорит Маск.

Глава Tesla рассказал, что свой день рождения (28 июня) и ночь после этого он провел в офисах автопроизводителя, пытаясь достичь целевых показателей по выпуску электромобиля Model 3, а через несколько дней он почти опоздал на свадьбу своего брата, которая проходила в Каталонии. На мероприятие Маск прилетел прямо с завода компании.

Предприниматель также признался, что иногда принимает снотворное Ambien, чтобы побороть бессонницу. Однако некоторые члены совета директоров считают, что Маск не спит из-за препарата, который лишь приводит к ночным сериям сообщений в соцсетях главы Tesla.