У Илона Маска проблемы со здоровьем из-за постоянной загруженности

В интервью The New York Times предприниматель пожаловался на усталость и рассказал, что работает по 120 часов в неделю.
При этом Илон Маск не брал отпуск с 2001 года. Глава Tesla заявил, что усталость «не очень здорово» повлияла на его здоровье, а некоторые его друзья были обеспокоены его состоянием.
«Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу, – рассказал Илон. – Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями».
Последний год стал невыносимым для предпринимателя.
«Прошедший год стал самым трудным и болезненным за всю мою карьеру», – говорит Маск.
Глава Tesla рассказал, что свой день рождения (28 июня) и ночь после этого он провел в офисах автопроизводителя, пытаясь достичь целевых показателей по выпуску электромобиля Model 3, а через несколько дней он почти опоздал на свадьбу своего брата, которая проходила в Каталонии. На мероприятие Маск прилетел прямо с завода компании.
Предприниматель также признался, что иногда принимает снотворное Ambien, чтобы побороть бессонницу. Однако некоторые члены совета директоров считают, что Маск не спит из-за препарата, который лишь приводит к ночным сериям сообщений в соцсетях главы Tesla.
Слово не воробей: интернет-конфликт между Илоном Маском и спасателем обошелся в копеечку для главы Tesla
Более того, по словам некоторых членов совета директоров, Илон иногда употреблял психоактивные вещества в рекреационных целях.
В интервью Маск сообщил, что он не отказался бы от заместителя, однако сейчас компания не ищет человека на эту должность. По информации The New York Times, совет директоров компании ищет кандидата, который станет «вторым человеком» в компании. Издание добавляет, что поиск усилили из-за последних твитов Маска.
Седьмого августа Илон Маск сообщил, что Tesla может уйти с биржи при цене в 420 долларов за акцию. По словам предпринимателя, финансирование сделки было обеспечено. Как выяснилось позже, если Илон Маск не предоставит обещанное финансирование сделки по выкупу акций стоимостью 71 миллиард долларов, то он рискует попасть под уголовное преследование за махинации и мошенничество.