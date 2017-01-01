У Джека Воробья снова проблемы: вышел трейлер новых «Пиратов Карибского моря»

Фанаты Джека Воробья, ликуйте! Киностудия Disney выпустила новый проморолик фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с Джонни Деппом в главной роли.
По сюжету в новой картине капитан Джек Воробей обнаруживает, что на него охотится старый противник – капитан Салазар, – решивший уничтожить всех моряков на свете. Героя спасет только мощный артефакт – трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю власть над морями.
В фильме также снимаются Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брентон Туэйтс и Орландо Блум. Премьера пятой части «Пиратов Карибского моря» намечена на 26 мая 2017 года.
Фото: youtube.com