У Даши Астафьевой средь бела дня угнали автомобиль

«У меня в 14:26 угнали автомобиль, Mercedes GLE 350 d АI 9119СО красного цвета, – пишет Астафьева. – Угнали на проспекте Бажана под клиникой «Борис». В угоне принимал участие автомобиль "Фольксваген Гольф 6"».

Подписчики певицы сразу же принялись репостить сообщение, пытаясь хотя бы как-то помочь Даше. Правда, по моим наблюдениям, это приносит мало пользы, а для оказания реальной помощи нужно выйти хотя бы из офиса. В любом случае, надеюсь, полиция проявит себя с лучшей стороны и найдет злоумышленников.