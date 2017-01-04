У Александра Роднянского пополнение в семье

«30.12.2016 моё новогоднее чудо случилось, – написала Янина. – Невозможно передать бурю эмоций, которые я сейчас испытываю! Это настоящее счастье. Спасибо любимому мужу за поддержку. Теперь у нас есть доченька Анна, и ничего важнее её в жизни у меня нет».

Напомню, что сегодня мы с вами узнали еще и о том, что папой стал экс-участник первого сезона украинской версии шоу «Холостяк» Максим Чмерковский.

Фото: rambler.ru