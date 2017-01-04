У Александра Роднянского пополнение в семье

Отлично год начинается: вторая новость о новорожденном! Полет нормальный. В общем, Александр Роднянский стад дедушкой, соответственно, Роднянский-младший стал папой. Ура!
Актриса Янина Студилина (супруга младшего Александра Роднянского) в своем Instagram призналась, что 30 декабря родила девочку, которую назвали Анной.
«30.12.2016 моё новогоднее чудо случилось, – написала Янина. – Невозможно передать бурю эмоций, которые я сейчас испытываю! Это настоящее счастье. Спасибо любимому мужу за поддержку. Теперь у нас есть доченька Анна, и ничего важнее её в жизни у меня нет».
Напомню, что сегодня мы с вами узнали еще и о том, что папой стал экс-участник первого сезона украинской версии шоу «Холостяк» Максим Чмерковский.
Фото: rambler.ru