Как сообщает novy.tv, накануне Нового года, 26 декабря, у Александра Педана родился сын. Малыша назвали Марком. Новоиспеченный папа очень счастлив, что осуществилась его заветная мечта.

«Мы не кричали о том, что у меня будет ребенок, не хотели, чтобы об этом узнали массы, – говорит Александр Педан. – Это сугубо наша история».

Марку всего несколько месяцев, а любящий отец уже грезит о том, как поставит сына на сноуборд и будет выбирать ему лучшие доски для серфинга. Как они вместе покорят новые горные вершины и океанские волны. Ведущий признался: мечтая о рождении мальчика, он даже пошел на хитрость и заключил сделку с дочерью Лерой.

«Мне показалось, что одного моего желания может не хватить, – признается Александр Педан. – Но я был уверен, что детские мечты обязательно сбываются. Поэтому подошел к дочке и говорю: «Лєро, якщо в мене буде син, а в тебе братик, то отримаєш McBook Air, як у мами». (Смеется.) Может быть, это против правил, но я реально купил детскую мечту, на что Лера очень быстро отреагировала: «Боже, татусю, як я хочу братика!» И она начала рисовать какие-то детские доски желаний, Деду Морозу письма писать. И это сработало! У нас родился сын, а я подарил Лере обещанный ноутбук».

Фото: novy.tv