ТЕЛЕКРИТИКА

Twitter увеличил количество символов до 280, но пользователям это не понравилось

Дуся

Twitter объявил о первом за 11 лет работы изменении лимита символов в одном твите – со 140 до 280 знаков. Однако пользователям по всему миру идея пришлась не по душе. Среди главных аргументов то, что именно это ограничение отсеивало неинтересных пользователей и создавало свою, 140-символьную атмосферу.

В компании уточнили, что нововведение не коснется Японии, Кореи и Китая, поскольку с помощью иероглифов и так можно выразить гораздо больше, чем с помощью обычных слов. Хотя доступ к 280 символам открыли тоже не всем пользователям, а некой тестовой группе.

Главная претензия пользователей в том, что, увеличив формат, Twitter потеряет главную прелесть.

«Увеличить количество символов до 280 — это ужасная идея. Вся прелесть Twitter в том, что он заставляет людей выражаться лаконично»

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Некоторые пользователи уже начали выражать свое разочарование, используя новый формат.

Фото: twitter.com

Ограничение для Twitter в 140 символов родилось из ограничения в SMS на латинице, хотя оно было и немного больше (160 символов).

Кстати, увеличить количество символов в Twitter пытались и раньше. Компания хотела позволить удлинять твиты и в 2014-м, и в 2016 году, причем оба раза идея была воспринята критически. Пользователи оба раза ставили на первое место лаконичность.

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