Twitter увеличил количество символов до 280, но пользователям это не понравилось

Twitter объявил о первом за 11 лет работы изменении лимита символов в одном твите – со 140 до 280 знаков. Однако пользователям по всему миру идея пришлась не по душе. Среди главных аргументов то, что именно это ограничение отсеивало неинтересных пользователей и создавало свою, 140-символьную атмосферу.

В компании уточнили, что нововведение не коснется Японии, Кореи и Китая, поскольку с помощью иероглифов и так можно выразить гораздо больше, чем с помощью обычных слов. Хотя доступ к 280 символам открыли тоже не всем пользователям, а некой тестовой группе.

Главная претензия пользователей в том, что, увеличив формат, Twitter потеряет главную прелесть.