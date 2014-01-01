Twitter увеличил количество символов до 280, но пользователям это не понравилось

Twitter объявил о первом за 11 лет работы изменении лимита символов в одном твите – со 140 до 280 знаков. Однако пользователям по всему миру идея пришлась не по душе. Среди главных аргументов то, что именно это ограничение отсеивало неинтересных пользователей и создавало свою, 140-символьную атмосферу.
В компании уточнили, что нововведение не коснется Японии, Кореи и Китая, поскольку с помощью иероглифов и так можно выразить гораздо больше, чем с помощью обычных слов. Хотя доступ к 280 символам открыли тоже не всем пользователям, а некой тестовой группе.
Главная претензия пользователей в том, что, увеличив формат, Twitter потеряет главную прелесть.
Ограничение для Twitter в 140 символов родилось из ограничения в SMS на латинице, хотя оно было и немного больше (160 символов).
Кстати, увеличить количество символов в Twitter пытались и раньше. Компания хотела позволить удлинять твиты и в 2014-м, и в 2016 году, причем оба раза идея была воспринята критически. Пользователи оба раза ставили на первое место лаконичность.