Туристическая компания обратила негативные отзывы в рекламу отдыха

Графический дизайнер Ромейн Раффингтон из Нью-Йорка создал серию рекламных модулей для туристической компании Travel Core, которые построены на негативных отзывах, наподобие тех, что люди часто оставляют в интернете. Если кому-то что-то не нравится, это не всегда плохо, иногда для остальных это может быть лучшей рекомендацией.
Идея такова: взять негативный отзыв и рейтинг «одна звездочка», которые часто встречаются на сайтах вроде TripAdvisor, и превратить в рекламу. Для этого надо осознать: то, что подходит для одного, может категорически не нравиться другому.
Пляжный отдых в Мексике, уединенная бухта. Что тут может не понравиться? Но хейтеры найдутся всегда.
Да, для параноиков место не очень подходящее, но если вы хотите отдохнуть в тишине под плеск волн – вам сюда.
Рио-де-Жанейро, Бразилия. Знаменитые на весь мир пляжи, еда, природа. Казалось бы, тут не на что пенять, только если вы – не ревнивая жена.
Риомаджоре, Италия. Национальный парк Чинкве-Терре на Средиземноморском побережье. О таком отпуске мечтает, кажется, любой. Но это только кажется.
Австралия, пляж, местонахождение которого даже не указано. Дикая природа. Но кого-то не хватает.
Гористая местность в штате Нью-Йорк. Но помешали эти чертовы горы.
Но, к сожалению, Ромейн Раффингтон не стал новатором в этой области. Ранее уже была опубликована похожая идея с горнолыжным курортом. Особенностью этой рекламной кампании стал негативный отзыв о крутости горы, которая не понравилась отдыхающему и стала приманкой для настоящих лыжников-профессионалов.