ТЕЛЕКРИТИКА

Туристическая компания обратила негативные отзывы в рекламу отдыха

Дуся

Графический дизайнер Ромейн Раффингтон из Нью-Йорка создал серию рекламных модулей для туристической компании Travel Core, которые построены на негативных отзывах, наподобие тех, что люди часто оставляют в интернете. Если кому-то что-то не нравится, это не всегда плохо, иногда для остальных это может быть лучшей рекомендацией.

Идея такова: взять негативный отзыв и рейтинг «одна звездочка», которые часто встречаются на сайтах вроде TripAdvisor, и превратить в рекламу. Для этого надо осознать: то, что подходит для одного, может категорически не нравиться другому.

Пляжный отдых в Мексике, уединенная бухта. Что тут может не понравиться? Но хейтеры найдутся всегда.

«Тут тихо. Слишком тихо… Тихо, как затишье перед бурей. Как в фильме ужасов – нарочито тихая сцена, когда что-то тихо к тебе подкрадывается. Аманда, Нью-Йорк».

Фото: behance.net/Rowmaine

Да, для параноиков место не очень подходящее, но если вы хотите отдохнуть в тишине под плеск волн – вам сюда.

Рио-де-Жанейро, Бразилия. Знаменитые на весь мир пляжи, еда, природа. Казалось бы, тут не на что пенять, только если вы – не ревнивая жена.

«Жене абсолютно не понравилось. Красивые пляжи, изумительная еда, прекрасная культура. Везде красивые женщины в крошечных бикини, и моей жене это явно не по душе. Майкл, Ньюарк, Нью-Джерси».

Фото: behance.net/Rowmaine

Риомаджоре, Италия. Национальный парк Чинкве-Терре на Средиземноморском побережье. О таком отпуске мечтает, кажется, любой. Но это только кажется.

«Очень много гор. Слишком много приходится карабкаться по горам, просто идиотизм: сколько нужно прошагать вверх-вниз, чтобы осмотреть город. До красоты Риомаджоре и не добраться. Кевин, Лос-Анджелес, Калифорния».

Фото: behance.net/Rowmaine

Австралия, пляж, местонахождение которого даже не указано. Дикая природа. Но кого-то не хватает.

«Нет. Нет никаких кенгуру. Фрэнк, Коламбус, Небраска».

Фото: behance.net/Rowmaine

Гористая местность в штате Нью-Йорк. Но помешали эти чертовы горы.

«Горы. Буквально… Просто горы и скалы. Меган, Голливуд, Флорида».

Фото: behance.net/Rowmaine

Но, к сожалению, Ромейн Раффингтон не стал новатором в этой области. Ранее уже была опубликована похожая идея с горнолыжным курортом. Особенностью этой рекламной кампании стал негативный отзыв о крутости горы, которая не понравилась отдыхающему и стала приманкой для настоящих лыжников-профессионалов.

«Слишком продвинутый. Я слышал, что Сноуберд – крутая гора, но это просто смешно. Каждый спуск – то крутой желоб, то какие-то ямы, горки. Как вообще кататься? Нечестно!»

_

Главное в разделе

Дуся

«Политэксперт и хипстеры в соку»: реальная аудитория украинских СМИ

Дуся

Телеведущий в эфире назвал ректора киевского университета «придурком»

Популярное на Телекритике



Культура

«Смерть Сталина» выйдет в украинский прокат в январе

Дуся

Анатолий Анатолич подарил на день рождения режиссера шоу «Зе Интервьюер» дезодорант

Дуся

От Оли до Коли: эволюция украинских ревизоров

Дуся

«Политэксперт и хипстеры в соку»: реальная аудитория украинских СМИ