Туристическая компания обратила негативные отзывы в рекламу отдыха

Графический дизайнер Ромейн Раффингтон из Нью-Йорка создал серию рекламных модулей для туристической компании Travel Core, которые построены на негативных отзывах, наподобие тех, что люди часто оставляют в интернете. Если кому-то что-то не нравится, это не всегда плохо, иногда для остальных это может быть лучшей рекомендацией.

Идея такова: взять негативный отзыв и рейтинг «одна звездочка», которые часто встречаются на сайтах вроде TripAdvisor, и превратить в рекламу. Для этого надо осознать: то, что подходит для одного, может категорически не нравиться другому.

Пляжный отдых в Мексике, уединенная бухта. Что тут может не понравиться? Но хейтеры найдутся всегда.