Турфирма предложила отдых в Колумбии с безлимитным алкоголем, сексом и наркотиками

Тридцать путешественников смогут провести каникулы в окружении 60 девушек. Тур, запланированный на 24–27 ноября, обойдется в пять тысяч долларов. За эти деньги турист получает питание по системе «все включено» и безлимитный алкоголь. Кроме того, на частном курорте не запрещено употребление наркотиков.

Сообщается, что первый день будет полностью посвящен сеансу секса, в котором может участвовать любой клиент.

На второй день каждому клиенту предлагается провести полчаса с 16 девушками одновременно.

В третий и четвертый дни предлагаются вечеринки на роскошной яхте для 100 человек с диджеем.

И хотя в Колумбии проституция не является незаконной, сутенерство карается законом, а услуги, рекламируемые в видео, могут подпадать под уголовную ответственность.