Турецкие журналисты сравнили Запорожье с Анталией

Нетрудно заметить столь поразительное сходство двух городов.

Ведущая передачи также обратила внимание на то, что туркам не нужна виза для посещения Украины.

Заглядывая в будущее, очень хочется видеть, как иностранные коллеги называют Винницу украинским Монте-Карло, а жемчужину киевского курорта Труханов остров сравнивают с Ибицей.