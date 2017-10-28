ТЕЛЕКРИТИКА

Турецкие журналисты сравнили Запорожье с Анталией

Дуся
Необычным сравнением порадовали турецкие журналисты, назвав Запорожье украинской Анталией в туристической телепрограмме Dünyayı Geziyorum («Я путешествую по миру»), которая посвящена украинскому городу. Об этом сообщает «Depo.Запорожье».
Программа была показана на стамбульском «Седьмом канале» («Канал 7»), которому принадлежит этот проект. Ведущая Dünyayı Geziyorum – известная турецкая журналистка Озлем Тунджа. В 44-минутном сюжете она рассказывает об истории города и его основных достопримечательностях.

İyi akşamlar dilerimmm yarın saat 15.10'da kanal7'de Pasaport vize istemeyen ülke Ukrayna'nın ZAPAROJYA'ya şehrine gidiyoruz. Saat 15.10'da kanal7'de buluşmak üzere... #lcw #lcwaikiki #mylcw #instagram #instalove

Публикация от Dünyayı Geziyorum Programı (@dunyayigeziyor)

Много внимания турецкие гости уделили центральному городскому пляжу, назвав его знаменитым, а Запорожье сравнили с портовым городом на юге Турции – Анталией.

Центральный городской пляж Запорожья

Фото: youtube.com

Пляж Анталии

Фото: worldtravelguide.net

Нетрудно заметить столь поразительное сходство двух городов.

Ведущая передачи также обратила внимание на то, что туркам не нужна виза для посещения Украины.

Заглядывая в будущее, очень хочется видеть, как иностранные коллеги называют Винницу украинским Монте-Карло, а жемчужину киевского курорта Труханов остров сравнивают с Ибицей.

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