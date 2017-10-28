Турецкие журналисты сравнили Запорожье с Анталией

Необычным сравнением порадовали турецкие журналисты, назвав Запорожье украинской Анталией в туристической телепрограмме Dünyayı Geziyorum («Я путешествую по миру»), которая посвящена украинскому городу. Об этом сообщает «Depo.Запорожье».
Программа была показана на стамбульском «Седьмом канале» («Канал 7»), которому принадлежит этот проект. Ведущая Dünyayı Geziyorum – известная турецкая журналистка Озлем Тунджа. В 44-минутном сюжете она рассказывает об истории города и его основных достопримечательностях.
Много внимания турецкие гости уделили центральному городскому пляжу, назвав его знаменитым, а Запорожье сравнили с портовым городом на юге Турции – Анталией.
Нетрудно заметить столь поразительное сходство двух городов.
Ведущая передачи также обратила внимание на то, что туркам не нужна виза для посещения Украины.
Заглядывая в будущее, очень хочется видеть, как иностранные коллеги называют Винницу украинским Монте-Карло, а жемчужину киевского курорта Труханов остров сравнивают с Ибицей.