Цветы, шампанское и караоке: звездные поздравления с 8 Марта

Ой, друзья! Вышли сегодня с Мусей прогуляться, а на каждом шагу – паломничество к цветочным магазинам. Ну а когда еще мужчинам покупать букеты, как не в этот день?

Кому из звезд подарили самый большой букет, кто признал, что женщины лучше, чем мужчины, какой особенный подарок на 8 Марта попросила Надя Дорофеева – обо всем этом мы вам и расскажем. Даже несмотря на то, что у нас сегодня тоже праздник!

Леся Никитюк Фото: тут и далее instagram.com

«8 березня, 2017 рік, а я з валізою, хіба що на фото, – пишет Леся Никитюк. – Пощастило мені… сьогодні буду збирати тюльпани, пити шампанське з подругами і, канєшно, караоке. Зі святом Весни, мої дорогі тьолочки!!!»

Макс Барских

«Моя мама любит говорить, что родила меня 8 марта как самый главный подарок самой себе, – рассказывает Макс Барских. – Я благодарен ей за жизнь и в ее лице благодарю каждую женщину за любовь, которой они разбавляют мужской мир». Оказывается, у певца сегодня двойной праздник. Макс, поздравляем с днем рождения!

Ани Лорак

«Дорогие девочки, с праздником! – присоединилась к звездным поздравлениям Ани Лорак. – Весна пришла, а значит, быть добру, миру и любви! В каждой из вас таится источник нескончаемой энергии созидания. Украшайте этот мир своим светом!»

Екатерина Осадчая

«Свято офіційно почалося, – похвасталась букетом Екатерина Осадчая. – Дівчата, вітаю всіх зі святом весни!!!»

Джамала

«Малышки, птички, красотки!!! – обратилась к своим подписчикам Джамала. – Пусть вас любят и ценят всегда!!!»

Надежда Матвеева

«Жінки прикрашають світ вродою, ніжністю, коханням, мудрістю, – пишет Надежда Матвеева. – Дякую усім прекрасним жінкам на моєму життєвому шляху. Зичу щастя, гармонії, затишку та любові. Щасти».

Ольга Фреймут

«Зi святом, тендітні дiвчата з кремнієвим духом», – поздравляет всех Ольга Фреймут.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

«Сегодня тот день, когда за фразу «твой день – 8 Марта!» нужно мстить», – для Полины Логуновой сегодняшний день – прекрасный повод поквитаться с мужчинами.

Дзидзьо и его команда

«Усіх дівчат, жінок і бабусь ми вітаємо зі святом весни, – поздравляет Дзидзьо. – Любимо вас сильно-сильно».

Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) Мар 8 2017 в 1:15 PST

«С Праздником Весны!!! – пишет Эктор Хименес-Браво. – Ваша женская красота вдохновляет, придает сил и наполняет жизнь! Пусть радость и любовь озаряет вас, и весна в душе всегда расцветает невероятными красками!»

Публикация от Андрей Бедняков (@biedniakov) Мар 7 2017 в 10:46 PST

«С 8 Марта вас, Девочки!! – поздравляет Андрей Бедняков. – Кружка, дезодорант и открытка у каждой уже под подушкой! Обнимаю. Не зря ваш праздник в ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА!!! Вы лучше нас!!!!» Это видео от Беднякова сделало мой день. Знаете, некоторые девушки и от таких цветов не откажутся.

Тоня Матвиенко

«Всіх чарівних, милих, тим, хто випромінює любов і продовжує людство – вітання з 8 Березня!» – написала Тоня Матвиенко.

Ольга Горбачева с дочкой Полиной

«8 марта никогда не выдерживало у меня конкуренции с 6-м! – открывает семейные секреты Ольга Горбачева. – Все детство мы праздновали 6 числа Свадьбу Родителей, затем в этот день у меня родилась Дочь, а еще позже, именно 6.03, впервые заиграла по радио моя песня. Эмоций от этих событий так много, что 8 Марта – лишь бледное афтепати».

Надя Дорофеева

«Сегодня я хочу попросить вас сделать мне подарок на 8 марта и спасти жизнь одной маленькой девочки – девятилетней Кире из Днепра, – обратилась к подписчикам Надя Дорофеева. – Я подключаюсь к благотворительной акции #чашкакофе Димы Комарова, суть которой очень проста и понятна – отказаться от мелочи, без которой можно прожить (например, чашки кофе), и за эти деньги спасти жизнь ребенка, собрав ему на операцию». Вот так решила отметить этот день Надя. Уважаю!

Ирина Билык

«Любимые мои Девочки! – обращается ко всем Ирина Билык. – Каждая из нас достойна того, чтобы ей дарили нежность, радость и самую искреннюю любовь! Каждая из нас должна не только сегодня, но и каждый день купаться в цветах и счастье! С 8 Марта нас! Пусть все сбудется! Обнимаю вас! Ваша Ирина Билык!»

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos) Мар 8 2017 в 2:25 PST

«Із святом весни вас!!!» – позабавил Александр Педан.

Публикация от Diva Monroe (@monritta) Мар 8 2017 в 1:24 PST