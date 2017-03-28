«Целуй меня везде – 18 мне уже»: Нана Кумейко опубликовала эротическое видео

Екс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко (Нана) никогда не отличалась излишней скромностью. Чего только стоят ее провокационные снимки в соцсетях. Кстати, сама Нана недавно призналась, кто же автор этих ню-фотосессий. Так вот, сегодня певица решила эпатировать своих подписчиков новым видео. Судя по комментариям, Нана участвует в съемке.
«Kiss me! Kiss me more! Backstage is always funny», – подписала видео артистка.
«Нашей сегодняшней Команде за работоспособность, креативность и выносливость! Я в экстазе. Нана, я твой поклонник навеки, как и Руслана. Ждем красоту», – прокомментировала снимок визажист певицы.
Заглавное фото: facebook.com