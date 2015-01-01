Трое украинских музыкантов стали лауреатами Российской национальной музыкальной премии

Светлана Лобода, Alekseev и группа «Грибы», победившие в номинациях, на днях получили награды на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце. Также в списках номинантов значились Ани Лорак, Таисия Повалий, проекты Estradarada и «Время и Стекло».

Список украинских музыкантов-номинантов (помимо победителей):

Ани Лорак номинировалась за лучшую хип-хоп композицию года под названием «Сопрано» в коллаборации с российским певцом по прозвищу Мот.

Проект Estradarada – «Вите надо выйти» ( номинации «Песня года», «Танцевальный хит года»);

Таисия Повалий – «Сердце – дом для любви» («Песня года»);

«Время и Стекло» – «Потому что» («Танцевальный хит года»);

Интересно, что в 2016 году лауреатами премии стали лишь один украинский артист – Монатик.