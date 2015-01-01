Трое украинских музыкантов стали лауреатами Российской национальной музыкальной премии

Российские академики определили победителей Российской национальной музыкальной премии за 2017 год в номинациях «Лучший поп-исполнитель», «Лучшая поп-исполнительница» и «Песня года».
Светлана Лобода, Alekseev и группа «Грибы», победившие в номинациях, на днях получили награды на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце. Также в списках номинантов значились Ани Лорак, Таисия Повалий, проекты Estradarada и «Время и Стекло».
Список украинских музыкантов-номинантов (помимо победителей):
Ани Лорак номинировалась за лучшую хип-хоп композицию года под названием «Сопрано» в коллаборации с российским певцом по прозвищу Мот.
Проект Estradarada – «Вите надо выйти» ( номинации «Песня года», «Танцевальный хит года»);
Таисия Повалий – «Сердце – дом для любви» («Песня года»);
«Время и Стекло» – «Потому что» («Танцевальный хит года»);
Интересно, что в 2016 году лауреатами премии стали лишь один украинский артист – Монатик.
Российская национальная музыкальная премия была основана в 2015 году Академией российской музыки. Учредителями премии стали предприниматель и поэт Михаил Гуцериев, а также музыкант и продюсер Игорь Крутой. Для подготовки церемонии награждения были приглашены специалисты самой престижной музыкальной премии мира – «Грэмми».