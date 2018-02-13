Триумф «Формы воды»: за выходные были раскуплены все дилдо в форме пениса человека-рыбы

Казалось бы, что победа фильма «Форма воды» на «Оскаре-2018» радует только самого режиссера Гильермо дель Торо. Но не тут-то было! Как минимум еще 28 человек смогут быть более удовлетворенными этой картиной.

XenoCat Artifacts, вдохновившись фильмом «Форма воды», создала фаллоимитатор человека-рыбы. Представители компании рассказали The Wrap о том, что буквально за день до «Оскара» все изделия смели с полок интернет-магазина. Всего на продажу было выставлено 28 дилдо, которые раскупили за 20 минут.