ТЕЛЕКРИТИКА

Триумф «Формы воды»: за выходные были раскуплены все дилдо в форме пениса человека-рыбы

Дуся

Автор секс-игрушек за 20 минут продал 28 фаллоимитаторов.


Казалось бы, что победа фильма «Форма воды» на «Оскаре-2018» радует только самого режиссера Гильермо дель Торо. Но не тут-то было! Как минимум еще 28 человек смогут быть более удовлетворенными этой картиной.

XenoCat Artifacts, вдохновившись фильмом «Форма воды», создала фаллоимитатор человека-рыбы. Представители компании рассказали The Wrap о том, что буквально за день до «Оскара» все изделия смели с полок интернет-магазина. Всего на продажу было выставлено 28 дилдо, которые раскупили за 20 минут.

Дуся

Актеру из «Формы воды» не понравилось быть фаллоимитатором

Секс-игрушка ручной работы представляет собой пенис героя картины – гуманоидной амфибии. Длина изделия составляет 6 дюймов (около 15 сантиметров).

Продукт получил название «Маленькая жемчужина Амазонки».

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