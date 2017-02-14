Тревел-шоу «Орел и Решка» отмечает шесть лет со дня первого выпуска

«Вчера исполнилось ровно 6 лет первому выпуску прекрасного проекта «Орел или Решка»

Эта телепрограмма изменила очень многое не только в нашей жизни, но и в стиле путешествий в целом. Я с теплом в сердце вспоминаю наши приключения, благодарю всю команду создателей и конечно Жаночку.

Кстати программа снималась 14 февраля в день Всех Влюблённых!

Выпуск был по настоящему романтичным и конечно немного сумасшедшим. Всем большой любви!», - подписал снимок Бадоев.

Алан также поделился милейшими фотографиями со съемок.