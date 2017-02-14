Тревел-шоу «Орел и Решка» отмечает шесть лет со дня первого выпуска

Оказывается, что ровно шесть лет назад в День всех влюбленных состоялись съемки первого выпуска передачи «Орел и Решка». Этой радостной новостью поделился продюсер и режиссер Алан Бадоев, который тогда был ведущим шоу. Напомню, что тогда он передачу со своей бывшей супругой Жанной Бадоевой.
«Вчера исполнилось ровно 6 лет первому выпуску прекрасного проекта «Орел или Решка»
Эта телепрограмма изменила очень многое не только в нашей жизни, но и в стиле путешествий в целом. Я с теплом в сердце вспоминаю наши приключения, благодарю всю команду создателей и конечно Жаночку.
Кстати программа снималась 14 февраля в день Всех Влюблённых!
Выпуск был по настоящему романтичным и конечно немного сумасшедшим. Всем большой любви!», - подписал снимок Бадоев.
Алан также поделился милейшими фотографиями со съемок.
А я вот обожала выпуски с этой сумасшедшей парочкой!
Заглавное фото: Tv.ua