Третьим будешь: Андрей Данилко рассказал о желании стать президентом

«Мне кажется, людям не хватает и всегда будет не хватать обычных вещей, обычных качеств, – говорит Данилко. – Я на Славика смотрю. Дай ему Бог здоровья. Но эти руки…»

О том факте, что Святослав проходил обучение в Америке и, вероятно, этим движениям его научили именно там, по словам Андрея, ему известно.

«В том-то и дело, всему этому учат, – рассказывает артист. – Лучше от этого кому-то стало? Это просто выглядит смешно. Так же Поплавский делает. У них у всех одни и те же движения».

Также Андрей опроверг слухи о завершении своей карьеры, сравнив себя с группой Scorpions.

«Да, я видел этот срач, мол, у нас последний концерт в Одессе и мы заканчиваем свою карьеру, – говорит Данилко. – Мы не заканчиваем, а просто делаем прощальный тур с участием Сердючки и группы Mountain Breeze. Говорим спасибо, потому что мне уже тяжело работать. Это как у группы Scorpions. Они вышли на пенсию, а потом такие сборы пошли, что решили продолжить карьеру».

Ранее сообщалось, что уже через год Верка Сердючка поедет с прощальным туром по городам Украины, а 13 июля прошел «прощальный концерт» в Одессе.