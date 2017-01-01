Третий полуфинал нацотбора на Евровидение: на месте не усидеть

Итак, отгремело все три полуфинала нацотбора на Евровидение-2017, и наступила тишина. Временная. Уже в следующую субботу шестеро финалистов – «Сальто Назад», Tayanna, Illaria, Rozhden, O.Torvald и Melovin – сразятся в финале. И наверняка будет еще жарче, чем было вчера. Хотя, кажется, куда уж более. Ниже – фоторепортаж с третьего полуфинала: давайте посмотрим (те, кто пропустил прямой эфир) и вспомним (кто посмотрел параллельно на СТБ и «UA:Першому» или «живьем» в ДК КПИ), как все происходило.