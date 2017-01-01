ТЕЛЕКРИТИКА

Третий полуфинал нацотбора на Евровидение: на месте не усидеть

Мы сделали подборку самых ярких моментов шоу

Дуся

Для вас – фоторепортаж прямо из зала ДК КПИ, где в субботу прошел насыщенный и эпатажный третий полуфинал Национального отбора.


Итак, отгремело все три полуфинала нацотбора на Евровидение-2017, и наступила тишина. Временная. Уже в следующую субботу шестеро финалистов – «Сальто Назад», Tayanna, Illaria, Rozhden, O.Torvald и Melovin – сразятся в финале. И наверняка будет еще жарче, чем было вчера. Хотя, кажется, куда уж более. Ниже – фоторепортаж с третьего полуфинала: давайте посмотрим (те, кто пропустил прямой эфир) и вспомним (кто посмотрел параллельно на СТБ и «UA:Першому» или «живьем» в ДК КПИ), как все происходило.

Уже почти все в сборе

Фото: здесь и ниже Максим Лисовой

Нет, все! Джамала появилась в белом платье с открытым лифом

«Пающіє труси» хотели пойти на Евровидение, чтобы дать «Европе по попе». На сцене третьего полуфинала они устроили «большую стирку», которая вопреки прогнозам многих не впечатлила ни судей, ни зрителей

Наши эмоциональные судьи

Вышедший O.Torvald порвал всех. Группа получила 7 баллов от судей и столько же от зрителей. По-моему, это одно из самых ярких выступлений шоу. Константин Меладзе восхитился харизмой фронтмента Жени Галича, Джамала признала, что является поклонницей этой группы, а Андрей Данилко отметил, что хотел бы видеть O.Torvald на Евровидении

По сюжету номера, в середине песни Time, с которой группа участвует в конкурсе, в Галича стреляют, кровь заливает его одежду

Джамалу гримируют в перерыве между эфиром

Анастасия Придиус получила «тройку» от зрителей и от жюри

«Козловский, давай!»

Виталий Козловский вышел на сцену с песней I’m Light. Судьи жестко его не критиковали, отметив, что эта песня – начало нового этапа в его творчестве. Но дали самую низкую оценку – 1 балл.

А вот Kadnay жюри оценили наиболее высоко, дав 8 баллов. От зрителей – 5

У Melovin (вы же помните, победитель «Х-Фактора-6» Константин Бочаров?) – наоборот. От зрителей – 8, а от судей – 5 баллов. Но в нацотборе важнее зрительское голосование, поэтому в финал прошел Melovin

Green Grey сыграли оптимистичную Future is now

Андрей Данилко назвал выступление Green Grey самым эмоциональным за вечер

Судья комментировали выступление группы с большим уважением, но все равно в итоге поставили им 4 балла. Столько же дали и зрители

Группа Vivienne Mort – единственная из участников, кто вышел с украиноязычной песней. Меланхоличная и лиричная «Іній» зацепила судей. И уже в который раз на этом полуфинале оценка зрителей и членов жюри совпала: и те, и другие дали Vivienne Mort «шестерку». Получается, группа на третьем месте в конкурсе

Итак, таким взрывным был третий и последний полуфинал Национального отбора на Евровидение-2017. В следующую субботу, 25 февраля, зал ДК КПИ взорвется финалом! Вы можете его посмотреть в прямом эфире, параллельно на СТБ и «UA:Першому» в 19:00. А кому хочется живых эмоций, вперед за билетами, они в продаже!



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