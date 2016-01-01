Тренеры шоу «Голос країни» пустились в пляс под хит 90-х

Вокальное шоу «Голос країни» не устает радовать звездными гостями. В прошлом выпуске в программе побывал Дмитрий Муравицкий (Мурик). И не просто так, ведь для вокального батла своих подопечных Лауренциу Коцага и Владимира Фотеску звездный тренер Тина Кароль выбрала песню «Под дождем» группы Green Grey. Уже с середины выступления певица пустилась в пляс, что приятно удивило Джамалу. Победительница Евровидения-2016 даже призналась: больше всего ее впечатлили именно танцы Кароль. А Потап заявил, что песня легендарных Green Grey – серьезное испытание, экзамен на рэп.

Дмитрий Муравицкий тоже не заставил себя долго ждать – вышел на сцену и показал небольшой мастер-класс исполнения знаменитой песни. И тут уже тренеры не выдержали – и начался полный дестрой! Смотрим!