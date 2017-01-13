Травести-дива Монро выложила первое фото своей «беременности»

Я же вам говорила, что травести-дива Монро всерьез задумалась о детях. Еще раньше звезда призналась, что планирует воспользоваться услугами суррогатной матери. Мы с Мусенькой, конечно, в этом вопросе артистку поддерживаем – вы же знаете, как мы любим такие новости.

Cегодня Монро выложила на своей странице в Facebook фотографию, на которой предстала в белой фате и с кругленьким животиком. Еще и дата указана – «13.01.17». Это через три дня, кстати.

«Я кое-что задумала», – такой хештег указала Монро.