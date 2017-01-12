Травести-дива Монро рассказала, кого «родит»

Также Монро дала комментарий для ТСН.ua, в котором чуть более подробно рассказала о грядущей премьере.

«К своему дню рождения я всегда готовлю какой-то творческий сюрприз, в нынешнем году это будет мой первый клип, – призналась артистка. – Именно его рождение символизирует это фото с животом. Хотя это даже не клип, а целая история из жизни одной женщины, метафорическое музыкальное кино, режиссером которого стал Даниил Евтухов, а сценарий написала мой директор Наталья Медведева. Главные роли исполнили мои друзья. Этот шедевр совершенно неформат для музыкальных каналов, и я очень рада, что могу себе позволить делать, снимать и петь то, что я хочу!»

При этом автором композиции выступила поклонница звезды.

«Кстати, песня имеет идентичное название с моей дебютной книгой «Хорошо, что я не баба», – продолжила откровенничать артистка. – А написала ее моя поклонница Александра Жукова, причем после одной встречи со мной! Как-то сразу почувствовала мое внутреннее состояние и прониклась моим стилем жизни. Эти имена, возможно, массовому зрителю ничего не скажут, но я благодарна судьбе за встречу с ними, талантливыми и идейными, такими, как я!»

Мы с Мусей ждем выхода клипа и желаем Монро успехов во всех ее начинаниях. Пусть «рождается» много всего интересного.

Фото: Instagram/monritta