Травести-дива Монро приняла участие в политическом ток-шоу

«Вчера занесло на политическое ток-шоу „Право на владу“. Канал центральный, ведущие опытны, главные действующие лица- уважаемые мною женщины. В принципе ради них и согласилась, потому что изначально были сомнения, где я, а где политика!

После полутарочасового эфира пришла к обратном выводу: Вот я, а вот рядышком, практически уже во мне, политика! Когда народный депутат, апеллирует фразой „если все уедут, кто останется?“ или „нужно ездить в школу за 10км“ оправдывает низкий экономический и интеллектуальный уровень, а обожаемая мною ведущая на всю страну заявляет „полиции нет, есть машины с мигалками“, на мою ремарку, что детьми, которых закрывают нерадивые мамаши и уходят шляться на недельку, должны заниматься соответствующие органы, но никак не я, невольно задумаешься над созданием своей политической силы!Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля... И да, если все уедут, останутся 450 депутатов, которым не чем будет платить зарплату и не с чего будет осваивать бюджет. Может начнут работать на благо родины! Тут глядишь и мы вернемся», — написала Монро.

Фото: facebook.com