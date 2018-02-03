Трансформеры среди нас: журналист CNBC испытал человекоподобного робота

Телеканал CNBS показал, что робот может сделать несколько шагов вперед и назад. В предыдущих видео, снятых самой компанией-производителем, он смог повернуться вокруг своей оси.

Журналист предположил, что роботу не найдут практическое применение. По его словам, для работы нужна машина меньших размеров, которой не будет управлять человек.

В 2016 году южнокорейская компания Hankook Mirae Technology представила робота Method-2, вес которого составляет 1,6 тонны, а высота – почти четыре метра. Его создатель Ян Чин-Хо считает, что в будущем эту машину смогут использовать как спасателя после каких-либо катастроф и пожаров, однако ее можно применять и в военных операциях.

Дизайн робота разрабатывал автор моделей для фильмов «Трансформеры 4» и «Призрак в доспехах» художник Виталий Булгаров. Стоимость робота оценивается в 100 миллионов долларов, но его пока не продают.

Фото: скриншот cnbc.com