ТЕЛЕКРИТИКА

Трансформеры среди нас: журналист CNBC испытал человекоподобного робота

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Журналист телеканала CNBC Эндрю Росс Соркин побывал внутри робота-трансформера Method-2. Робот весит 1,6 тонны и стоит 100 миллионов долларов.


Эндрю Росс Соркин рассказал, что робот неустойчивый и прикреплен к потолку специальными тросами. Машине необходим внешний источник питания, который в будущем заменят батареями. Чтобы забраться внутрь робота, нужно подниматься по специальному трапу. Шагами чудо-машины управляет инженер, а пилот может контролировать лишь его руки.

This 1.6-ton megabot from South Korea is operated by a human driver from CNBC.

Телеканал CNBS показал, что робот может сделать несколько шагов вперед и назад. В предыдущих видео, снятых самой компанией-производителем, он смог повернуться вокруг своей оси.

Журналист предположил, что роботу не найдут практическое применение. По его словам, для работы нужна машина меньших размеров, которой не будет управлять человек.

В 2016 году южнокорейская компания Hankook Mirae Technology представила робота Method-2, вес которого составляет 1,6 тонны, а высота – почти четыре метра. Его создатель Ян Чин-Хо считает, что в будущем эту машину смогут использовать как спасателя после каких-либо катастроф и пожаров, однако ее можно применять и в военных операциях.

Дизайн робота разрабатывал автор моделей для фильмов «Трансформеры 4» и «Призрак в доспехах» художник Виталий Булгаров. Стоимость робота оценивается в 100 миллионов долларов, но его пока не продают.

Фото: скриншот cnbc.com

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