Тракторы, заводы, самолеты: ведущие ТСН готовятся к спецвыпуску

Впервые в истории независимой Украины главный выпуск новостей проведут сразу шесть ведущих из шести городов страны. Сегодня утром в 8:45 вышла первая порция новостей от звезд ТСН. А всего через пару часов, в 19:30, зрителей канала «1+1» ждет еще один особенный выпуск.

В Киеве будет работать Лидия Таран, а на связи с ней новости проведут Наталья Мосейчук – из Мариуполя, Соломия Витвицкая – из Полтавы, Маричка Падалко – из Одессы, Юлия Бориско – из Днепра, Святослав Гринчук – из Львова.

Накануне спецвыпуска ведущие отправились в эти города и разыскали уникальные истории людей, которыми может гордиться вся страна. Сюжеты вышли сегодня утром в эфире ТСН.Звезды "1+1" поделились подробностями съемок в соцсетях.

Так, Наталия Мосейчук в защитной экипировке позирует в конвертерном цеху Меткомбината в Мариуполе.