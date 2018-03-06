Тор вызвал зависть подписчиков фотографиями с отдыха

«Отличная поездка, я бы ее ни на что не променял!» – поделился Хемсворт впечатлениями об отдыхе.

Пользователи сети позавидовали отдыху звезды и его семьи, а любители серфинга отметили недюжинные навыки Криса в этом виде спорта.