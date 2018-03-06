Тор вызвал зависть подписчиков фотографиями с отдыха

Голливудский актер и исполнитель роли Тора Крис Хемсворт решил плюнуть на «Оскар» и устроить себе отдых на берегу океана.
Вместе с женой и тремя детьми актер отправился на австралийский пляж. Там Хемсворт готовит барбекю, катается с дочерью на серфе и дразнит подписчиков в Instagram своими фотографиями.
Судя по видео, актер задался целью поставить дочь Индию Роуз на доску. Но, кажется, девочке больше по нраву покорять волны на спине отца.
«Она как маленький ангел на моем плече: постоянно говорит мне слова вдохновения, делится знаниями и критикует меня на грани унижения», – подписал видео Крис.
Помимо занятий серфингом семья актера обожает барбекю.
«Отличная поездка, я бы ее ни на что не променял!» – поделился Хемсворт впечатлениями об отдыхе.
Пользователи сети позавидовали отдыху звезды и его семьи, а любители серфинга отметили недюжинные навыки Криса в этом виде спорта.
Крис Хемсворт дебютировал в 2002 году в сериале «Гвен Джонс – ученица Мерлина». Впоследствии актер сыграл в фильмах «Звездный путь», «Тор», «Каникулы», «Идеальный побег», «Мстители», «Неуловимые». Крис женат на испанской актрисе Эльзе Патаки, с которой воспитывает троих детей.