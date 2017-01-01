Топ-5 выступлений на полуфиналах Евровидения-2017

Друзья, надеюсь, вы не забыли, что у нас в стране проходит Евровидение? Уже завтра, 13 мая, состоится гранд-финал и мы узнаем, имя победителя и страну, которая будет принимать конкурс в следующем году.
Португалия – Савльвадор Собрал
Этот парень украл мое сердечко! Когда смотришь его номер, то понимаешь, что на Евровидении еще осталась музыка. Красивая песня, минимум шоу, прекрасный вокал и харизматичный исполнитель. Даже не знаю, что еще тут можно добавить. И это все притом, что Сальвадор пропустил почти все репетиции из-за опасного для жизни заболевания.
Ну и чтобы окончательно вас добить: песню ему написала родная сестра Луиза, а сам номер Собрал решил сделать не на основной сцене, чтобы сконцентрировать все внимание на композиции.
Венгрия – Йоци Папай
Бельгия – Blanche
Норвегия – JOWST
Азербайджан – Dihaj
Нравиться мне, когда к номеру подходят продумано. Пускай не все было понятно (особенно конь на стремянке), но чувствуется, что люди старались и вкладывали душу. Достаточно мощная песня, выдержанная в стиле Евровидения, но при этом от нее не пахнет нафталином.
Стильно, модно, молодежно!
Я желаю всем ребятам удачи завтра на гранд-финале!
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