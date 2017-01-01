ТЕЛЕКРИТИКА

Топ-5 выступлений на полуфиналах Евровидения-2017

Самые мощные, яркие и трогательные номера по версии Дуси

Дуся

Друзья, надеюсь, вы не забыли, что у нас в стране проходит Евровидение? Уже завтра, 13 мая, состоится гранд-финал и мы узнаем, имя победителя и страну, которая будет принимать конкурс в следующем году.


Гранд-финал нам еще ждать чуть более суток, а вот какими были два полуфинала, все-таки стоит вспомнить. Специально для вас, дорогие мои, я решила сделать мини-подборку лучших выступлений конкурсантов. Критерием отбора стало мое субъективное мнение, поэтому прошу не закидывать меня тухлыми помидорами.

Португалия – Савльвадор Собрал

Этот парень украл мое сердечко! Когда смотришь его номер, то понимаешь, что на Евровидении еще осталась музыка. Красивая песня, минимум шоу, прекрасный вокал и харизматичный исполнитель. Даже не знаю, что еще тут можно добавить. И это все притом, что Сальвадор пропустил почти все репетиции из-за опасного для жизни заболевания.

Ну и чтобы окончательно вас добить: песню ему написала родная сестра Луиза, а сам номер Собрал решил сделать не на основной сцене, чтобы сконцентрировать все внимание на композиции.

Венгрия – Йоци Папай

Нет, я не поклонница сериала «Кармелита»! Но устоять перед цыганским колоритом я не смогла. Я считаю, что это идеальная концентрация аутентичности в конкурсном номере. Кстати, в этом году по правилам музыкального первенства можно исполнять песню на родном языке.
Йоци Папай – цыганский The Weeknd!

Бельгия – Blanche

Ну, наконец-то на Евровидении зазвучала современная музыка. Согласна, сама подача песни на шоу была абсолютно аморфной. Думаю, причина в том, что девушке всего 17 лет, и она не смогла совладать с внутренним тремором. Но я готова закрыть на это глаза и просто слушать очень крутой трек.

Норвегия – JOWST

А вот еще одни очень крутые ребята, которые решили не исполнять вторичные шлягеры, а показать что такое современная музыка. Кстати, у них была та же проблема, что и у Blanche. Ну, вот не хватило динамики мне! Ну и маски подпортили впечатление. До сих пор не пойму к чему они там.

Азербайджан – Dihaj

Нравиться мне, когда к номеру подходят продумано. Пускай не все было понятно (особенно конь на стремянке), но чувствуется, что люди старались и вкладывали душу. Достаточно мощная песня, выдержанная в стиле Евровидения, но при этом от нее не пахнет нафталином.

Стильно, модно, молодежно!

Я желаю всем ребятам удачи завтра на гранд-финале!

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