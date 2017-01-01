Топ-5 выступлений на полуфиналах Евровидения-2017

Этот парень украл мое сердечко! Когда смотришь его номер, то понимаешь, что на Евровидении еще осталась музыка. Красивая песня, минимум шоу, прекрасный вокал и харизматичный исполнитель. Даже не знаю, что еще тут можно добавить. И это все притом, что Сальвадор пропустил почти все репетиции из-за опасного для жизни заболевания.

Ну и чтобы окончательно вас добить: песню ему написала родная сестра Луиза, а сам номер Собрал решил сделать не на основной сцене, чтобы сконцентрировать все внимание на композиции.