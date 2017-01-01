Топ-5 выходок тролля, оголившего зад на Евровидении

О скандальном инциденте на премьере фильма «Люди в черном - 3», когда Виталий Седюк получил по губам от актера Уилла Смита, написали почти все мировые СМИ. Некоторые даже обрушились с упреками в адрес актера, который слишком грубо повел себя в этой ситуации, опустившись до рукоприкладства.

При этом многие недоумевали, зачем Виталий полез к Уиллу целоваться, и почему его поступок вызвал столь бурную реакцию.

Но по губам Виталий получил мощно!