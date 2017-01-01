Топ-5 выходок тролля, оголившего зад на Евровидении

Есть у нас такой украинский журналист по имени Виталий Седюк, чье имя стало «ночным кошмаром» для Брэда Питта, Ким Кардашян, Уила Смита и даже Леонардо Ди Каприо.
Лобызание Уилла Смитта
О скандальном инциденте на премьере фильма «Люди в черном - 3», когда Виталий Седюк получил по губам от актера Уилла Смита, написали почти все мировые СМИ. Некоторые даже обрушились с упреками в адрес актера, который слишком грубо повел себя в этой ситуации, опустившись до рукоприкладства.
При этом многие недоумевали, зачем Виталий полез к Уиллу целоваться, и почему его поступок вызвал столь бурную реакцию.
Но по губам Виталий получил мощно!
Обожание гениталий Ди Каприо
Как вы уже поняли, одним Уиллом Смитом Седюк не насытился.
Теперь вот Седюк прижался к гениталиям Леонардо Ди Каприо на красной дорожке международного фестиваля в Санта-Барбаре, на котором ему и Мартину Скорсезе вручали награды за фильм «Волк с Уолл-стрит».
Нападение на Брэда Питта
Неутомимый Седюк набросился на Питта в Лос-Анджелесе во время премьеры фильма «Малефисента». Брэд раздавал автографы, когда журналист прорвался через заграждения и ударил его в лицо. В течение нескольких секунд он был брошен на пол и скручен охранниками, в процессе борьбы чуть не оставшись без своих красных штанишек.
К слову, у Бреда Питта, ни один мускул не дрогнул в его мужественном лице: актер, как ни в чем не бывало, продолжил общение с фанатами.
Прильнуть к формам Ким Кардашьян
На этот раз Седюкв Париже напал на звезду американского реалити-шоу, светскую львицу и модель Ким Кардашьян, приехавшую на показ Balmain в рамках Недели высокой моды.
В тот момент, когда Ким, вместе с мужем рэппером Канье Уэстом и охранниками вышла из автомобиля, Седюк бросился ей в ноги и едва не повалил на землю. На глазах у сотни фанатов телохранители оттащили 25-летнего парня от звезды и накостыляли ему ногами.
Ягодицы для Джамалы
Не обошлось без конфуза и на Евровидении-2017. Во время выступления Джамалы в финале конкурса – певица презентовала песню I Believe in U – Виталий Седюк выскочил на сцену и, обежав вокруг Джа, быстренько расстегнул брюки и показал зрителям «пятую точку».
Кстати, Виталий был обмотан флагом Австралии, что повлияло на голосование за австралийского участника конкурса.
Меньше чем за 10 секунд охрана конкурса забрала Виталия со сцены.
Друзья, как вы думаете? Кто станет следующей жертвой Седюка?