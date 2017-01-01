Топ-20 лучших шестисекундных рекламных роликов на YouTube

YouTube выставил рейтинг лучших коротких объявлений-заставок (bumper-ads) за 2017 год, сообщает издание sostav.ru, которое специализируется на рекламе.

Неэффективность традиционных тридцати секунд в рекламе уже признана большинством ведущих брендов. Весной 2016 года YouTube запустил новый формат рекламных роликов – шестисекундные объявления-заставки (bumper-ads). Результат не заставил себя долго ждать: ролики стали популярны среди рекламодателей и были отлично приняты аудиторией.

В течение всего года рекламодатели активно внедряли новый формат для кампаний различных брендов, что привело к составлению рейтинга самых популярных bumper-ads на YouTube в 2017 году. В него вошли ролики мировых брендов, таких как Samsung, Nike, Coca Cola, Corona, Duracell и других.