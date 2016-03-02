Топ-10 смен имиджа и неожиданных луков 2016 года

Нынешний 2016 год был максимально насыщен как приятными, так и не очень событиями. Но я решила рассказать вам о другом – о звездных перевоплощениях и сменах имиджа. Ведь не секрет, что для девушек новый этап жизни связан не с календарем, а с новым цветом волос. Поэтому я подготовила для вас подборку самых запоминающихся образов украинского шоу-бизнеса уходящего года.

Без лифчика и в полупрозрачном платье

В этом году Тина Кароль своей сменой стиля поразила меня в самое сердце (а кого-то наверняка и в другое место). Отправив сына на обучение в Англию, певица решила пополнить свой гардероб максимально откровенными нарядами. Чего только стоит ее выход в свет в полупрозрачном мини-платье белого цвета с кокетливыми кружевами. Но что там кружева! Вы только посмотрите на этот откровенный вырез, который подчеркнул пышную грудь звезды без бюстгальтера.

Фото: ivona.bigmir.net

Могилевская в кожаном мини и с розовыми волосами

Для Натальи Могилевской этот год был максимально плодотворным: певица сбросила вес и похорошела. Не могу не вспомнить вечеринку в стиле 90-х, которую недавно она организовала. По такому поводу Наталья надела кожаное красное платье и розовый парик.

Фото опубликовано Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) Окт 26 2016 в 4:38 PDT

Светлана Лобода а-ля Ирина Аллегрова

Не могу не вспомнить, о фото Светланы Лободы со съемок, на которых певица решила изменить свою прическу. Поклонники разделились во мнениях: кто-то считает, что LOBODA теперь похожа на Ирину Аллегрову, а кто-то – что на Аркадия Укупника. Ясно одно: новый имидж не очень понравился подписчикам певицы.

Фото опубликовано LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Мар 2 2016 в 3:10 PST

Афро-Слава из «НеАнгелов»

Этим летом Слава Каминская из «НеАнгелов» решилась на смелое обновление имиджа. Певица заплела множество шикарных афрокосичек. Согласна, видеть Славу в таком образе крайне непривычно, но только задумайтесь, как это удобно, а тем более в жару.

Фото опубликовано НеАнгелы (@babaslavka) Июн 10 2016 в 12:42 PDT

Шок от Елены Кравец

Звезда студии «Квартал 95» поразила своих поклонников новым образом. Елена Кравец больше не блондинка с каре, а брюнетка с ультракороткой стрижкой. Елена, конечно, прекрасна в любом виде, но я все же надеюсь, что это парик.

Фото опубликовано Валерий Жидков (@valeriizhidkov) Дек 11 2016 в 9:28 PST

Джамала в стиле 1960-х

Череду превращений в блондинку я, пожалуй, начну с Джамалы. Певица решила порадовать фанатов и хейтеров, разместив свою фотографию в стиле 1960-х. Лично я была удивлена тем, насколько Джа идет блонд!

Фото опубликовано Jamala (@jamalajaaa) Июл 31 2016 в 2:13 PDT

Новая Оксана Марченко

В этом году бессменная ведущая «Х-Фактора» Оксана Марченко, видимо, решила: раз сменился состав жюри, то и ей пора бы уже что-то поменять – и стала блондинкой.

Все фото: facebook.com

Анастасия Приходько предала брюнеток

Признаюсь, никогда бы не подумала, что певица Анастасия Приходько станет блондинкой, ведь сколько ее помню, она всегда была брюнеткой. Видимо, в жизни у певицы кардинальные перемены – ранее она сообщила, что будет играть рок-музыку. Странно, но рок-музыканты обычно, наоборот, красят волосы в черный цвет.

Фото опубликовано Анастасія Приходько (@prikhodko1) Ноя 8 2016 в 3:15 PST

Мария Яремчук перешла на светлую сторону

Листала я как-то, значит, ленту Instagram и наткнулась на фото Марии Яремчук. Не поверите, но звезда украинской эстрады теперь тоже блондинка! На фото Мария выглядит ну очень странно: белая шуба, розовые тени и эти белые локоны...

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Дек 10 2016 в 9:25 PST

Звезда во лбу

Даша Астафьева не устает всех восхищать, веселить и удивлять своими снимками в соцсетях. Но больше всего меня порадовало фото, на котором певица примерила образ своей коллеги по цеху Верки Сердючки. Даша опубликовала селфи, где она в той самой зеркальной звезде, в которой Андрей Данилко выступал на Евровидении в 2007 году и занял второе место.

Фото: instagram.com