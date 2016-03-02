Топ-10 смен имиджа и неожиданных луков 2016 года

Нынешний 2016 год был максимально насыщен как приятными, так и не очень событиями. Но я решила рассказать вам о другом – о звездных перевоплощениях и сменах имиджа. Ведь не секрет, что для девушек новый этап жизни связан не с календарем, а с новым цветом волос. Поэтому я подготовила для вас подборку самых запоминающихся образов украинского шоу-бизнеса уходящего года.
Без лифчика и в полупрозрачном платье
В этом году Тина Кароль своей сменой стиля поразила меня в самое сердце (а кого-то наверняка и в другое место). Отправив сына на обучение в Англию, певица решила пополнить свой гардероб максимально откровенными нарядами. Чего только стоит ее выход в свет в полупрозрачном мини-платье белого цвета с кокетливыми кружевами.
Но что там кружева! Вы только посмотрите на этот откровенный вырез, который подчеркнул пышную грудь звезды без бюстгальтера.
Могилевская в кожаном мини и с розовыми волосами
Для Натальи Могилевской этот год был максимально плодотворным: певица сбросила вес и похорошела. Не могу не вспомнить вечеринку в стиле 90-х, которую недавно она организовала. По такому поводу Наталья надела кожаное красное платье и розовый парик.
Светлана Лобода а-ля Ирина Аллегрова
Не могу не вспомнить, о фото Светланы Лободы со съемок, на которых певица решила изменить свою прическу. Поклонники разделились во мнениях: кто-то считает, что LOBODA теперь похожа на Ирину Аллегрову, а кто-то – что на Аркадия Укупника. Ясно одно: новый имидж не очень понравился подписчикам певицы.
Афро-Слава из «НеАнгелов»
Этим летом Слава Каминская из «НеАнгелов» решилась на смелое обновление имиджа. Певица заплела множество шикарных афрокосичек. Согласна, видеть Славу в таком образе крайне непривычно, но только задумайтесь, как это удобно, а тем более в жару.
Шок от Елены Кравец
Звезда студии «Квартал 95» поразила своих поклонников новым образом. Елена Кравец больше не блондинка с каре, а брюнетка с ультракороткой стрижкой. Елена, конечно, прекрасна в любом виде, но я все же надеюсь, что это парик.
Джамала в стиле 1960-х
Череду превращений в блондинку я, пожалуй, начну с Джамалы. Певица решила порадовать фанатов и хейтеров, разместив свою фотографию в стиле 1960-х. Лично я была удивлена тем, насколько Джа идет блонд!
Новая Оксана Марченко
В этом году бессменная ведущая «Х-Фактора» Оксана Марченко, видимо, решила: раз сменился состав жюри, то и ей пора бы уже что-то поменять – и стала блондинкой.
Анастасия Приходько предала брюнеток
Признаюсь, никогда бы не подумала, что певица Анастасия Приходько станет блондинкой, ведь сколько ее помню, она всегда была брюнеткой. Видимо, в жизни у певицы кардинальные перемены – ранее она сообщила, что будет играть рок-музыку. Странно, но рок-музыканты обычно, наоборот, красят волосы в черный цвет.
Мария Яремчук перешла на светлую сторону
Листала я как-то, значит, ленту Instagram и наткнулась на фото Марии Яремчук. Не поверите, но звезда украинской эстрады теперь тоже блондинка! На фото Мария выглядит ну очень странно: белая шуба, розовые тени и эти белые локоны...
Звезда во лбу
Даша Астафьева не устает всех восхищать, веселить и удивлять своими снимками в соцсетях. Но больше всего меня порадовало фото, на котором певица примерила образ своей коллеги по цеху Верки Сердючки. Даша опубликовала селфи, где она в той самой зеркальной звезде, в которой Андрей Данилко выступал на Евровидении в 2007 году и занял второе место.
Желаем всем в следующем году не бояться перемен!