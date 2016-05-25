Топ-10 самых впечатляющих постов в Instagram за 2016 год

Если вам небезразличен Instagram, а тем более посты звезд шоу-бизнеса, то вы по адресу. В преддверии нового года я решила собрать самые яркие и впечатляющие публикации в соцсетях – такой себе Instagram-отчет в картинках и хештегах. А почему бы и нет? Ведь самое время вспомнить, кто в этом году любил оголяться, делиться архивными фотографиями, троллить своих коллег и ругаться с подписчиками.

Келли Осборн назвала Украину сердцем моды

Начнем с самого приятного. В этом году вышиванка стала трендом номер один во всем мире. Каждая уважающая себя западная звезда считала своим долгом запостить фото в подобной блузке или платье. Но больше всех нам запомнилась дочь Келли Осборн, которая похвасталась модным платьем-вышиванкой от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Фото опубликовано Kelly! (@kellyosbourne) Июл 5 2016 в 12:34 PDT

«Люди могут думать, что Нью-Йорк – сердце моды, но я думаю, что это Украина. Не могу поверить, что я первая знаменитость, которая надела наряд от Юлии Магдыч. Вспомните мои слова: Юлия станет следующим героем моды», – написала Келли.

Ивана Дорна не узнали

Ивана был полон преображений. Сначала певец Этот год длябыл полон преображений. Сначала певец побрился налысо , потом уехал в Америку , а потом … Признаюсь, когда увидела первый раз эту фотографию, смеялась до слез. Думаю, Ваня тоже был приятно удивлен.

Фото опубликовано Ivan Dorn (@dorn_ivan) Ноя 16 2016 в 4:10 PST

«Моя лучшая фотография», – подписал снимок Дорн. А чтобы успокоить фанатов, которые просто пришли в ужас от нового образа музыканта, следом за этим снимком он опубликовал еще один.

Фото опубликовано Ivan Dorn (@dorn_ivan) Ноя 16 2016 в 6:20 PST

«Два года работы над альбомом», – прокомментировал фото певец.

Леся Никитюк и «рецепт больших сисичек от Бурды»

Продолжая позитивные посты, не могу не вспомнить о Лесе Никитюк. Кто же еще может так жечь и не бояться быть смешной. Например, опубликовать у себя на страничке в Instagram видео с пародией на Бориса Бурду и рассказать, как увеличить грудь. Смотрим!

Видео опубликовано Леся Никитюк (@lesia_nikituk) Ноя 15 2016 в 9:31 PST

Селфи года

Ну и как же тут не вспомнить селфи года! Дело было на показе Андре Тана в честь 15-летия его бренда. Не поверите, но именно на этом мероприятии познакомились два телепутешественника – Дмитрий Комаров и Леся Никитюк. Так что можно смело заявить: ведущих объединяет не только дух авантюризма, но и любовь к моде.

Фото опубликовано Дмитрий Комаров (@komarovmir) Окт 10 2016 в 12:18 PDT

Как Дмитрий Комаров стал бьюти-блогером

То, что мы с Мусей просто обожаем Дмитрия Комарова, думаю, лишний раз объяснять не стоит. Как же не полюбить такого талантливого, обаятельного, да еще и с отменным чувством юмора мужчину! Так что давайте вспомним, как Комаров опубликовал фото новой прически – хит сезона.

Фото опубликовано Дмитрий Комаров (@komarovmir) Окт 31 2016 в 8:49 PDT

«Что вы знаете о прическах?)) Вашему вниманию – хит сезона от лучших стилистов-шерпов из высокогорья Гималаев. От салона «Эверест». Секретная высокогорная технология. Если две недели не мыть голову и ходить в шапке – результат гарантирован))», – подписал снимок Дмитрий.

Тролль года

Оля Полякова, как никто другой, троллила всех и вся. Отдельного внимания заслуживают посты, где Суперблондинка уличала своих коллег в плагиате. Вот недавно Полякова застукала Филиппа Кирокорова. И здесь я абсолютно согласна с певицей, ведь артист надел стопроцентный фейк кокошника из ее клипа на песню «О Боже, как больно». Певица, как никто другой, троллила всех и вся. Отдельного внимания заслуживают посты, где Суперблондинка уличала своих коллег в плагиате.

Фото опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic) Дек 22 2016 в 9:51 PST

«Как вы думаете, совпадение? Не думаю!)) #филякокошниксними)))))», – подписала снимок Оля.

Животик Осадчей

Этот год был полон новостей о рождении и беременностях знаменитостей. Не обошла эта радость и ведущую Екатерину Осадчую. Слухи о ее интересном положении продолжались до тех пор, пока не стало очевидно: Катя беременна! А доказательством этому стал ее округлившийся животик.

Фото опубликовано Nastya Shustova (@svitsketv) Ноя 24 2016 в 2:40 PST

Маша Ефросинина VS злобные подписчики

В этом году в день своего рождения Маша Ефросинина решилась на откровенную беседу со своими фолловерами, которые оставляют под ее постами в Instagram злобные комментарии насчет ее худобы и внешнего вида без косметики. Получилось очень иронично и забавно.

Видео опубликовано Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Май 25 2016 в 12:54 PDT

Видео опубликовано Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Май 25 2016 в 1:13 PDT

«Конкурс, в котором я прошла на полшишечки»

Слава Каминская из «НеАнгелов» решила вспомнить начало свой звездной карьеры. Певица опубликовала архивное фото со времен своего участия в шоу «Народная звезда 2». Более интересным стал сам комментарий под снимком. Как по мне, то глубина прохождения Славы в конкурсе достаточно неоднозначная…

Фото опубликовано НеАнгелы (@babaslavka) Дек 20 2016 в 3:44 PST

«Начало начал. Конкурс, в котором я прошла на полшишечки. Конкурс, который меня сломал и починил. Народный артист 2. Спасибо за фото», – подписала снимок артистка.

Даша Астафьева

На десерт я вам оставила Дашу Астафьеву. Ее Instagram – просто отрада для глаз: все красиво, пышно и без излишнего пафоса. Это вам не Волочкова в бикини или Седокова с миллионом роз. Даша всегда знает, что нужно постить: себя в купальнике. А лучше без.

Фото опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva) Июл 24 2016 в 2:54 PDT

Фото опубликовано Дария Астафьева (@da_astafieva) Июл 24 2016 в 3:10 PDT