Топ-10 самых впечатляющих постов в Instagram за 2016 год

Если вам небезразличен Instagram, а тем более посты звезд шоу-бизнеса, то вы по адресу. В преддверии нового года я решила собрать самые яркие и впечатляющие публикации в соцсетях – такой себе Instagram-отчет в картинках и хештегах. А почему бы и нет? Ведь самое время вспомнить, кто в этом году любил оголяться, делиться архивными фотографиями, троллить своих коллег и ругаться с подписчиками.
Келли Осборн назвала Украину сердцем моды
Начнем с самого приятного. В этом году вышиванка стала трендом номер один во всем мире. Каждая уважающая себя западная звезда считала своим долгом запостить фото в подобной блузке или платье. Но больше всех нам запомнилась дочь Келли Осборн, которая похвасталась модным платьем-вышиванкой от украинского дизайнера Юлии Магдыч.
«Люди могут думать, что Нью-Йорк – сердце моды, но я думаю, что это Украина. Не могу поверить, что я первая знаменитость, которая надела наряд от Юлии Магдыч. Вспомните мои слова: Юлия станет следующим героем моды», – написала Келли.
Ивана Дорна не узнали
Этот год для Ивана был полон преображений. Сначала певец побрился налысо, потом уехал в Америку, а потом … Признаюсь, когда увидела первый раз эту фотографию, смеялась до слез. Думаю, Ваня тоже был приятно удивлен.
«Моя лучшая фотография», – подписал снимок Дорн. А чтобы успокоить фанатов, которые просто пришли в ужас от нового образа музыканта, следом за этим снимком он опубликовал еще один.
«Два года работы над альбомом», – прокомментировал фото певец.
Леся Никитюк и «рецепт больших сисичек от Бурды»
Продолжая позитивные посты, не могу не вспомнить о Лесе Никитюк. Кто же еще может так жечь и не бояться быть смешной. Например, опубликовать у себя на страничке в Instagram видео с пародией на Бориса Бурду и рассказать, как увеличить грудь. Смотрим!
Селфи года
Ну и как же тут не вспомнить селфи года! Дело было на показе Андре Тана в честь 15-летия его бренда. Не поверите, но именно на этом мероприятии познакомились два телепутешественника – Дмитрий Комаров и Леся Никитюк. Так что можно смело заявить: ведущих объединяет не только дух авантюризма, но и любовь к моде.
Как Дмитрий Комаров стал бьюти-блогером
То, что мы с Мусей просто обожаем Дмитрия Комарова, думаю, лишний раз объяснять не стоит. Как же не полюбить такого талантливого, обаятельного, да еще и с отменным чувством юмора мужчину! Так что давайте вспомним, как Комаров опубликовал фото новой прически – хит сезона.
«Что вы знаете о прическах?)) Вашему вниманию – хит сезона от лучших стилистов-шерпов из высокогорья Гималаев. От салона «Эверест». Секретная высокогорная технология. Если две недели не мыть голову и ходить в шапке – результат гарантирован))», – подписал снимок Дмитрий.
Тролль года
Певица Оля Полякова, как никто другой, троллила всех и вся. Отдельного внимания заслуживают посты, где Суперблондинка уличала своих коллег в плагиате.
Вот недавно Полякова застукала Филиппа Кирокорова. И здесь я абсолютно согласна с певицей, ведь артист надел стопроцентный фейк кокошника из ее клипа на песню «О Боже, как больно».
«Как вы думаете, совпадение? Не думаю!)) #филякокошниксними)))))», – подписала снимок Оля.
Животик Осадчей
Этот год был полон новостей о рождении и беременностях знаменитостей. Не обошла эта радость и ведущую Екатерину Осадчую. Слухи о ее интересном положении продолжались до тех пор, пока не стало очевидно: Катя беременна! А доказательством этому стал ее округлившийся животик.
Маша Ефросинина VS злобные подписчики
В этом году в день своего рождения Маша Ефросинина решилась на откровенную беседу со своими фолловерами, которые оставляют под ее постами в Instagram злобные комментарии насчет ее худобы и внешнего вида без косметики. Получилось очень иронично и забавно.
«Конкурс, в котором я прошла на полшишечки»
Слава Каминская из «НеАнгелов» решила вспомнить начало свой звездной карьеры. Певица опубликовала архивное фото со времен своего участия в шоу «Народная звезда 2». Более интересным стал сам комментарий под снимком. Как по мне, то глубина прохождения Славы в конкурсе достаточно неоднозначная…
«Начало начал. Конкурс, в котором я прошла на полшишечки. Конкурс, который меня сломал и починил. Народный артист 2. Спасибо за фото», – подписала снимок артистка.
Даша Астафьева
На десерт я вам оставила Дашу Астафьеву. Ее Instagram – просто отрада для глаз: все красиво, пышно и без излишнего пафоса. Это вам не Волочкова в бикини или Седокова с миллионом роз. Даша всегда знает, что нужно постить: себя в купальнике. А лучше без.
А ее поклонники всегда знают, какие писать комментарии: «Даша, тебя защищает от меня только гариллаглас 2».
До встречи в новом году!