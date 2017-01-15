Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили первый день рождения дочери

Год назад у Тони Матвиенко и ее мужа Арсена Мирзояна родилась прекрасная дочурка, которую назвали Ниной. А вчера молодые родители отмечали первый день рождения малышки! Этой прекрасной новостью звездная пара, конечно же, поделилась на своих страничках в соцсетях.
«Сегодня нашему счастью один год! – пишет Тоня в своем Instagram. – За это время я пережила невероятное количество эмоций, волнений и бессонных ночей... Спасибо Богу за мое материнство, спасибо моему любимому, что терпел меня разную – никогда не забуду твои супчики, чтобы мое молоко прибывало. Спасибо моей маме, что всегда была рядом, спасибо друзьям за советы и поддержку. Вот так сообща мы сегодня отпразднуем первый день рождения дочки, которая год назад появилась на свет, и я услышала ее крик».
«15:25 год назад моя возлюбленная Тоня Матвиенко родила мне доченьку! – пишет Арсен. – Спасибо, бусинка. Я просто счастливый человек, потому я теперь рыцарь! Принцессе один год сегодня, делюсь просто».
Поздравляем родителей и желаем крепкого здоровья малышке!
Фото: Joinfo.ua