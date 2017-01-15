Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили первый день рождения дочери

«Сегодня нашему счастью один год! – пишет Тоня в своем Instagram. – За это время я пережила невероятное количество эмоций, волнений и бессонных ночей... Спасибо Богу за мое материнство, спасибо моему любимому, что терпел меня разную – никогда не забуду твои супчики, чтобы мое молоко прибывало. Спасибо моей маме, что всегда была рядом, спасибо друзьям за советы и поддержку. Вот так сообща мы сегодня отпразднуем первый день рождения дочки, которая год назад появилась на свет, и я услышала ее крик».