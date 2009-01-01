Том Харди скрывается от навязчивой фанатки

В Лондоне Том Харди и его жена – актриса Шарлотта Райли – жили в особняке за 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Изначально пара рассматривала вариант переехать в графство Девон, но в итоге остановилась на немноголюдной деревне, расположение которой остается в секрете.

Совсем скоро Том и его супруга во второй раз станут родителями, и навязчивое внимание со стороны поклонницы начало по-настоящему мешать звездной семье.

Том Харди известен тем, что, по примеру многих других британских актеров, тщательно охраняет свою личную жизнь от публики и ради этого готов идти на крайние меры.

«Если кто-то делает фото моих детей, плевать на правила – этой же фотокамерой я тебя и от***у», – заявил Том в недавнем интервью Esquire.

Том Харди и Шарлотта Райли познакомились на съемках фильма «Грозовой перевал» в 2009 году. Поженились они в 2014 году во Франции, а в 2015-м на свет появился их первенец.

У Харди также есть десятилетний сын от бывшей подруги.