Том Харди: секси или нет?

А вот его любовь к собакам и появление с ними на красных дорожках я считаю запрещенным приемом. Найдите мне хотя бы одного человека, которого бы это не умилило. Если бы это были коты или столетняя бабушка, которую он очень любит, эффект был бы таким же, но собака – это все-таки по-мужски.

С татуировками и мускулами все предельно ясно: первое – модно, второе – всегда сексуально.