Том Харди: секси или нет?

Тому Харди сегодня исполнилось 40 лет, поэтому пора бы уже мне определиться – секси он или нет.
Да, речь пойдет не о ролях Тома Харди в «Грозовом перевале», «Безумном Максе: дорога ярости», «Выжившем» или «Дюнкерке», и даже не о его правилах жизни. Сегодня я решила раз и навсегда разобраться, почему Харди заставляет биться женские сердца чаще, чем это положено.
Изучив мемы, коубы и паблики с Харди, стало ясно, что рецепт его мегасексуальности заключается в брутальности (разумеется, на экране), татуировках, мускулах и собаках, которых он так обожает. А его брутальность – это образ любителя выпить с сигарой в зубах. И тут у меня возникает вопрос: вашим мужьям выпивать не позволено, но выпивший Харди вас возбуждает? Кстати, этот факт объясняет и его популярность среди мужчин. И все это несмотря на то, что бедный Том поборол наркотическую и алкогольную зависимости.
К слову, Харди любит русскую баньку, а также нырять в прорубь, как настоящий мужик.
С татуировками и мускулами все предельно ясно: первое – модно, второе – всегда сексуально.
А вот его любовь к собакам и появление с ними на красных дорожках я считаю запрещенным приемом. Найдите мне хотя бы одного человека, которого бы это не умилило. Если бы это были коты или столетняя бабушка, которую он очень любит, эффект был бы таким же, но собака – это все-таки по-мужски.
Вывод у меня один: Том Харди, я, конечно же, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, чтобы все у тебя было и за это тебе ничего не было… Но такую завидную невесту, как я, тебе не заполучить своими мускулами и собаками.
Заглавное фото: marieclaire.ru