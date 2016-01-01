Ткаченко и Созановский рассказали, чего ждать от «Де кіно» в этом году

Фестиваль «Де кіно» в этом году пройдет в Киеве 22-23 сентября и в обновленном формате. Об этом рассказали на его презентации генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко и соучредитель Film.ua Group Сергей Созановский.
Конкурсная программа фестиваля будет иметь пять номинаций. Две из них остаются из прошлогодней программы – «Фильм на мобильный телефон» и «Вебизод», еще три – «Драма», «Комедия» и «Ужасы» – новые. Хронометраж конкурсных работ не должен превышать семи минут.
Для того чтобы наглядно продемонстрировать нам одну из новых номинаций программы, даже разыграли сцену ревности!
Если у вас уже родилась идея сюжета драматического короткого метра – приступайте!
Прием конкурсных работ начнется 18 апреля и завершится 17 июля.
Сопредседателями жюри «Де кіно. Епізод 2» станут продюсер Film.ua Ирина Костюк и генеральный продюсер «1+1 продакшн» Виктория Лезина. В каждой из пяти номинаций будет по три члена жюри, которые являются ключевыми экспертами отрасли и специализируются на соответствующих направлениях.
Призовой фонд фестиваля составит 125 тысяч гривен: обладатель Гран-при получит 50 тысяч гривен, победители в номинациях – по 15 тысяч.
– Старый добрый принцип: главное – участие, а не победа, – считает Сергей Созановский. – Возможность проявить себя, стать активным игроком в киноиндустрии – это самая главная победа, на мой взгляд. И ничего не бояться!
В этом году у фестиваля также будет более расширенная образовательная программа: еще большее количество мастер-классов, воркшопов, лекций и другого. В основной программе – показ конкурсных работ, кинопросмотры, выступления музыкальных групп, развлечения для детей и взрослых.
Специальным гостем события станет известный в мире кинодеятель, имени которого пока не раскрывают. Он проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих. Кроме того, в рамках фестиваля «Де кіно» организаторы события устроят квест продолжительностью в полгода – и каждый желающий сможет найти, где же настоящее кино.
Фестиваль «Де кіно. Епізод 2» будет больше по своей территории. В прошлом году было задействовано два павильона, кинотеатр и часть территории киностудии Film.ua на Троещине, а в этом фестиваль будет проходить в трех павильонах, кинотеатре и по всей территории студии. Вход на фестиваль будет бесплатным.
В нынешнем году организаторы планируют собрать около 15 тысяч гостей за два дня. В 2016-м организаторы ставили целью посещение в пять тысяч человек, при этом на фестиваль пришли семь тысяч.
– Ми насправді не очікували такого успіху першого фестивалю, такої кількості людей, головне – тверезих, – признается Александр Ткаченко. – Цього року ми сподіваємося побачити близько 15000 людей на фестивалі. Але найголовніше, що ми прагнемо, це створити майданчик для обміну думок. Для того, щоб люди відчували себе в своїй тарілці, коли ми говоримо про якісне кіно зі смаком.