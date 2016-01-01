Ткаченко и Созановский рассказали, чего ждать от «Де кіно» в этом году

Конкурсная программа фестиваля будет иметь пять номинаций. Две из них остаются из прошлогодней программы – «Фильм на мобильный телефон» и «Вебизод», еще три – «Драма», «Комедия» и «Ужасы» – новые. Хронометраж конкурсных работ не должен превышать семи минут.

Для того чтобы наглядно продемонстрировать нам одну из новых номинаций программы, даже разыграли сцену ревности!