Тищенко принял танцевальную эстафету и бросил вызов Злате Огневич

По традиции челленджа Тищенко опубликовал свой видеоответ в личном Instagram-аккаунте, таким образом подтвердив свое участие в проекте «Танці з зірками». В смешном видеоролике приняла участие и жена бизнесмена Алла Барановская.

На видео 46-летний Николай, который, к слову, находится в превосходной физической форме, танцует на кухне и режет мясо, бросая кусочки на пол. В это время в другой комнате отдыхает его жена Алла, которая неожиданно получает извещение о том, что ее супруг будет участником «Танців». Она «требует» от мужа объяснений, но он лишь пританцовывает и сообщает, что хотя и не умеет танцевать, никогда не откажется принять вызов.

Уже известны имена девяти звездных участников, среди которых телеведущая Маша Ефросинина, Иракли Макацария, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и звездный тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, актер Павел Вишняков, украинско-боливийская певица Michelle Andrade.

Напомним, премьера танцевального шоу состоится 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».