Тина Кароль: «Я очень жду предложений съемок в кино»

Тина Кароль и на «Голосі країни» работает, и концерты дает, и саундтреки к сериалам записывает. Певица рассказала, когда успевает смотреть фильмы, какая тяжелая ноша иногда ложится на ее плечи и как удается оставаться таким демократичным тренером на самом боевом вокальном шоу.
Я очень жду таких предложений, честно вам признаюсь. Я готова пожертвовать концертным графиком и заняться съемочным процессом в каком-то сериале или полнометражном фильме. Но мне больше интересна драматическая роль.
Очень зря! Я смотрю сериалы он-лайн. Как и «Хозяйку», я смотрела. Помню, это было в Англии , где учится Веня. Я уложила его спать и потом наедине с компьютером, праздновала премьеру песни в сериале. После показа премьеры «Хорошего парня» 27-го марта, я сяду и ночью посмотрю первую серию. Потом, вторую, третью. Мне правда интересно следить за тем, как развивается сериальная индустрия у нас в стране. Поверьте, я отдала полтора месяца работы над песней в студии для того, чтобы все соответствовало, чтобы мы эмоционально шли в ногу с сериалом. Поэтому, даже не сомневайтесь в том, что я посмотрю этот сериал.
Это собственная работа над собой и в который раз сидя в этом кресле, мне хочется удивить. Хочется как женщине быть новой: для своих поклонников, для мужчин, который смотрят «Голос», для женщин, которые берут пример по стилю, мейк-апу, волосам. И в этот раз, я забралась слишком далеко, чтобы найти эти образы. Все эфиры, я одета в платья от британского дизайнера Julien Macdonald. Лично с ним знакома, подружилась. И хоть это дизайнер с мировым именем, он оказался очень простым и гениальным одновременно. Каждый раз мы придумываем модификацию устоявшегося образа Тины Кароль, но могу вам сказать однозначно: от своего стиля и длинны я не отхожу. Канон по которому мы действуем — это длинна точно до середины икры, это прикрытые плечи.
Бывают откровенные наряды за счет фасона, сочетания сетки с тканью или вязки с переплетом. Я вам честно признаюсь, что золотое платье весит килограммов 7! Я думала, это самое тяжелое платье в моей жизни.
Да, я с удовольствием. Только недавно открыла для себя украинского дизайнера Дафну Мэй, которая качественно работает со строчкой и кроем. У меня сложная фигура, я склонна к полноте. Мне нелегко подобрать правильную одежду. А вот Джулиан Макдональд в своем крое умеет из женщины сделать женщину. У нас часто шьют все-таки на угловатые фигуры, на моделей. А женщина – она другая, у нее есть впуклости и выпуклости. Женщина – несовершенна, но в этом и есть ее красота. Я бы очень хотела , чтобы многие наши дизайнеры доработали свои лекала. Это не касается всех, конечно.
Я занимаюсь только участниками, выбором тех людей, которые действительно мои. Потому что мои, ко мне и пойдут. И занимаюсь только проектом со стороны первого или четвертого кресла, в зависимости от того, с какой стороны считать. Все остальное – меня интересует меньше. Каждый находится в своем амплуа. Главное, нести свою позицию до конца, соответствовать своему образу как внутренне, так и внешне.