Тина Кароль: «Я очень жду предложений съемок в кино»

Это собственная работа над собой и в который раз сидя в этом кресле, мне хочется удивить. Хочется как женщине быть новой: для своих поклонников, для мужчин, который смотрят «Голос», для женщин, которые берут пример по стилю, мейк-апу, волосам. И в этот раз, я забралась слишком далеко, чтобы найти эти образы. Все эфиры, я одета в платья от британского дизайнера Julien Macdonald. Лично с ним знакома, подружилась. И хоть это дизайнер с мировым именем, он оказался очень простым и гениальным одновременно. Каждый раз мы придумываем модификацию устоявшегося образа Тины Кароль, но могу вам сказать однозначно: от своего стиля и длинны я не отхожу. Канон по которому мы действуем — это длинна точно до середины икры, это прикрытые плечи.