ТЕЛЕКРИТИКА

Тина Кароль: «Я очень жду предложений съемок в кино»

Певица рассказала о желанной роли, деталях своего внешнего образа и о том, почему не выбирает наряды украинских дизайнеров

Дуся

Тина Кароль и на «Голосі країни» работает, и концерты дает, и саундтреки к сериалам записывает. Певица рассказала, когда успевает смотреть фильмы, какая тяжелая ноша иногда ложится на ее плечи и как удается оставаться таким демократичным тренером на самом боевом вокальном шоу.


Как вы уже знаете, саундтрек к сериалу «Хороший парень» записала Тина Кароль. Певица трудилась над ним полтора месяца. Кстати, это не первый опыт работы Кароль в кино  – она уже записала саундтрек к сериалу «Хозяйка». Сейчас Тина переживает, чтобы песня полностью совпадала с эмоциональным уровнем снятого. Зная, с каким актерским мастерством певица подходит к исполнению каждой песни, возник вопрос: не видит ли Тина себя в качестве актрисы.

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Внутренне я созрела. Каждый человек должен заниматься своим делом. Так или иначе , создавая ту или иную концертную программу, нужно почувствовать состояние. И если это песня о влюбленности – значит нужно на короткий срок влюбиться.

Может уже были предложения с киносъемками?

Я очень жду таких предложений, честно вам признаюсь. Я готова пожертвовать концертным графиком и заняться съемочным процессом в каком-то сериале или полнометражном фильме. Но мне больше интересна драматическая роль.

Представить вас в кадре гораздо легче, чем сидящей у телевизора, смотрящей сериал.

Очень зря! Я смотрю сериалы он-лайн. Как и «Хозяйку», я смотрела. Помню, это было в Англии , где учится Веня. Я уложила его спать и  потом наедине с  компьютером, праздновала премьеру песни в  сериале. После показа премьеры «Хорошего парня» 27-го марта, я  сяду и  ночью посмотрю первую серию. Потом, вторую, третью. Мне правда интересно следить за тем, как развивается сериальная индустрия у нас в стране. Поверьте, я отдала полтора месяца работы над песней в студии для того, чтобы все соответствовало, чтобы мы эмоционально шли в ногу с сериалом. Поэтому, даже не сомневайтесь в том, что я посмотрю этот сериал.

Вы постоянно появляетесь перед зрителем в таких утонченных, женственных образах. Это ваша работа над собой или же старания какого-то стилиста?

Это собственная работа над собой и в который раз сидя в этом кресле, мне хочется удивить. Хочется как женщине быть новой: для своих поклонников, для мужчин, который смотрят «Голос», для женщин, которые берут пример по стилю, мейк-апу, волосам. И в этот раз, я забралась слишком далеко, чтобы найти эти образы. Все эфиры, я одета в платья от британского дизайнера Julien Macdonald. Лично с ним знакома, подружилась. И хоть это дизайнер с мировым именем, он оказался очень простым и гениальным одновременно. Каждый раз мы придумываем модификацию устоявшегося образа Тины Кароль, но могу вам сказать однозначно: от своего стиля и длинны я не отхожу. Канон по которому мы действуем — это длинна точно до середины икры, это прикрытые плечи.

Но бывают достаточно откровенные наряды!

Бывают откровенные наряды за счет фасона, сочетания сетки с тканью или вязки с переплетом. Я вам честно признаюсь, что золотое платье весит килограммов 7! Я думала, это самое тяжелое платье в моей жизни.

Фото: пресс-служба «1+1»

Нет. Самым тяжелым оказалось платье, в котором я была на церемонии Viva!. Оно весило 10 килограммов. Да, это все ручная работа. Девочки на коленях вышивают эти платья прямо на мне во время примерки. Для Голоса страны ко мне специально прилетают, так как я не могу себе позволить курьерскую доставку из Лондона. В контексте того, что вдруг оно потеряется или привезут не тот багаж. Поэтому, каждое платье прилетает вместе с человеком, который следит за тем, чтобы оно не было испорчено.

Фото: Viva.ua

Если такие сложности с доставкой, то почему бы не заказывать платья украинских дизайнеров?

Да, я с удовольствием. Только недавно открыла для себя украинского дизайнера Дафну Мэй, которая качественно работает со строчкой и кроем. У меня сложная фигура, я склонна к полноте. Мне нелегко подобрать правильную одежду. А вот Джулиан Макдональд в своем крое умеет из женщины сделать женщину. У нас часто шьют все-таки на угловатые фигуры, на моделей. А женщина – она другая, у нее есть впуклости и выпуклости. Женщина – несовершенна, но в этом и есть ее красота. Я бы очень хотела , чтобы многие наши дизайнеры доработали свои лекала. Это не касается всех, конечно.

В седьмом сезоне «Голоса страны» у вас появились новые коллеги по судейскому креслу. Вы— крайне демократичны всвоем общении сучастниками. Чего нескажешь оДжамале. Как вам удается придерживаться такой мягкости?

Я занимаюсь только участниками, выбором тех людей, которые действительно мои. Потому что мои, ко мне и пойдут. И занимаюсь только проектом со стороны первого или четвертого кресла, в зависимости от того, с какой стороны считать. Все остальное – меня интересует меньше. Каждый находится в своем амплуа. Главное, нести свою позицию до конца, соответствовать своему образу как внутренне, так и внешне. 



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