Тина Кароль выпустила клип на англоязычную песню ко Дню влюбленных

Певица и тренер вокального шоу «Голос країни» Тина Кароль представила англоязычную версию песни «Перечекати». Напомню, что премьера этой песни, которая носит название «Lost in the rain», состоялась в декабре прошлого года на одной из музыкальных церемоний.
Ко Дню святого Валентина интернет-версия этого выступления появилась сегодня на американском музыкальном канале VEVO. Кстати, Тина Кароль стала единственной артисткой в Украине, клипы и выступления которой выходят на этой видео-платформе. Передает TSN.UA.
«Выступление Тины Кароль с песней «Lost in the Rain» — лучший вокальный эпизод всей церемонии. Пара нот, спетых на износ, эффектное напоминание о недюжинном природном таланте артистки», - пишет музыкальный критик Игорь Панасов.
Заглавное фото: tsn.ua