Тина Кароль выпустила клип на англоязычную песню ко Дню влюбленных

Певица и тренер вокального шоу «Голос країни» Тина Кароль представила англоязычную версию песни «Перечекати». Напомню, что премьера этой песни, которая носит название «Lost in the rain», состоялась в декабре прошлого года на одной из музыкальных церемоний.

Ко Дню святого Валентина интернет-версия этого выступления появилась сегодня на американском музыкальном канале VEVO. Кстати, Тина Кароль стала единственной артисткой в Украине, клипы и выступления которой выходят на этой видео-платформе. Передает TSN.UA.