ТЕЛЕКРИТИКА

Тина Кароль с сыном Вениамином поздравила всех с Пасхой

Дуся
Судья шоу «Голос країни» певица Тина Кароль вновь порадовала поклонников трогательными снимками со своим сыном.

Фото: facebook.com/tina.karol/

Фото: facebook.com/tina.karol/

«Христос воскрес!» – подписала фотографию певица.


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