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Тина Кароль с сыном Вениамином поздравила всех с Пасхой
Дуся
день назад
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Судья шоу «Голос країни» певица
Тина Кароль
вновь порадовала
поклонников трогательными снимками со своим сыном.
Фото: facebook.com/tina.karol/
Фото: facebook.com/tina.karol/
«Христос воскрес!» – подписала фотографию певица.
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