ТЕЛЕКРИТИКА

Тина Кароль рассказала, сколько килограммов весят ее платья

Дуся

Как вы уже знаете, саундтрек к сериалу «Хороший парень» записала Тина Кароль. Иименно с ней мне удалось поболтать на презентации сериала. Конечно же, мы как истинные девочки разговорились о ее платьях.

«Все эфиры «Голосу країни» я одета в платья от британского дизайнера Julien Macdonald, –  рассказала Тина. – Лично с ним знакома, мы подружились. И хотя это дизайнер с мировым именем, он оказался очень простым и гениальным. Каждый раз мы придумываем модификацию устоявшегося образа Тины Кароль. Но могу вам сказать однозначно: от своего стиля и длины я не отхожу. Канон, по которому мы действуем, это длина точно до середины икры и прикрытые плечи».

Но тут я не выдержала и спросила об откровенных нарядах, в которых Тина все чаще стала появляться на публике.

«Бывают откровенные наряды за счет фасона, сочетания сетки с тканью или вязки с переплетом, – говорит певица. – Я вам честно признаюсь: золотое платье весит килограммов семь! Я думала, что это самое тяжелое платье в моей жизни».

Фото: пресс-служба «1+1»

«Но нет, – смеется Кароль. – Самым тяжелым оказалось платье, в котором я была на церемонии Viva! – оно весит десять килограммов. Да, это все ручная работа. Девочки, стоя на коленях, вышивают эти платья прямо на мне во время примерки. Для «Голосу країни» ко мне специально прилетают, так как я не могу себе позволить курьерскую доставку из Лондона (вдруг наряд потеряется или привезут не тот багаж). Поэтому каждое платье прилетает вместе с человеком, который следит за тем, чтобы оно не было испорчено».

Фото: Viva.ua

Ну что тут сказать, красота требует жертв!


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