Тина Кароль рассказала, сколько килограммов весят ее платья

Как вы уже знаете, саундтрек к сериалу «Хороший парень» записала Тина Кароль. Иименно с ней мне удалось поболтать на презентации сериала. Конечно же, мы как истинные девочки разговорились о ее платьях.

«Все эфиры «Голосу країни» я одета в платья от британского дизайнера Julien Macdonald, – рассказала Тина. – Лично с ним знакома, мы подружились. И хотя это дизайнер с мировым именем, он оказался очень простым и гениальным. Каждый раз мы придумываем модификацию устоявшегося образа Тины Кароль. Но могу вам сказать однозначно: от своего стиля и длины я не отхожу. Канон, по которому мы действуем, это длина точно до середины икры и прикрытые плечи».

Но тут я не выдержала и спросила об откровенных нарядах, в которых Тина все чаще стала появляться на публике.

«Бывают откровенные наряды за счет фасона, сочетания сетки с тканью или вязки с переплетом, – говорит певица. – Я вам честно признаюсь: золотое платье весит килограммов семь! Я думала, что это самое тяжелое платье в моей жизни».