Тина Кароль прокомментировала скандал со Светланой Лободой

Певица Тина Кароль в интервью Екатерине Осадчей для «Светской жизни» рассказала о скандале со Светланой Лободой. Напомню, во время одного из эфиров участница проекта исполнила песню Лободы «40 градусов». Выступление девушки настолько понравилось Тине, что она сказала: оригиналу стоило бы послушать, как надо петь этот трек.

Комментарий Кароль возмутил и Лободу, и ее продюсера. Однако Тина сказала, что ничего некорректного не имела в виду.

«Это шоу, – объясняет Тина Кароль. – Мы всегда так говорим: «Это лучше оригинала». Так всегда бывает. Ничего такого кривого не имею на уме. Лично мне никаких звонков, ни SMS не приходило. Если бы были какие-то вопросы, я думаю, мы в диалоге смогли бы найти истину. Даже скажу «извините», если кого-то зацепило».