Тина Кароль призналась, что ее раздражали ухаживания участников «Голосу країни»

Певица Тина Кароль находится в кресле тренера шоу «Голос країни» уже седьмой сезон подряд, если посчитать и детские, и взрослые проекты. На счету звезды уже четыре победы в этих шоу. По словам Кароль, участие в этих вокальных первенствах для нее является высокой имиджевой планкой. Кроме того, Тина признается: ей нравится помогать участникам найти себя.

В спецпроекте «Светская жизнь. Год голоса» певица рассказала о внимании, которое ей уделяли конкурсанты проекта. В ответ на этот тезис Екатерины Осадчей Тина сначала отшутилась фразой: «Это значит, что мой цветок еще не завял». Но потом призналась: ухаживания подопечных немного ее раздражали.

«Они меня раздражали этим, – говорит Тина. – Это такая якобы дерзость. Я тебе давала шанс или намек, чтобы ты так думал? Вспомни, где ты, где я. Ты пришел на «Голос», я – твой тренер, ты – участник. Меня все их разговоры немножко реально выводили из себя». Также артистка добавила, что в таких случаях часто понимала, что это – не ее человек. Особенно такое случалось, когда профессиональные разговоры сходили на нет или совсем не складывались.